В Салавате юноши, желавшие платной любви, стали жертвами мошенников

На уловку мошенников попался 19-летний студент из Салавата, который на пару с приятелем решил воспользоваться платными интимными услугами. В интернете парни нашли сайт с подходящим прайсом и позвонили на номер понравившейся девушки.

Жрица любви сначала попросила переводом 15 тысяч рублей предоплаты, а чуть позже выманила со студентов ещё 10 тысяч. Получив деньги, девушка заявила, что перевод не пришёл. Для якобы разблокировки счёта она попросила отправить ещё 20 тысяч. Но разочарованные друзья уже поняли, что ни денег, ни любви им не видать и обратились с заявлением в полицию.

В пресс-службе МВД рассказали, что по факту мошенничества завели уголовное дело.