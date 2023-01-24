Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту нападения на сотрудников ГИБДД в Башкирии

Уголовное дело по статьям применение насилия в отношении представителя власти и оскорбление представителя власти возбудил Следственный комитет республики. Ведомство заинтересовалось фактом нападения двух граждан на сотрудников ГИБДД в Чекмагушевском районе Башкирии.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя республиканского Следкома Игорю Пашнину представить доклад с обстоятельствами произошедшего. Результаты расследования поставят на контроль в центральном аппарате, сообщает пресс-служба ведомства.