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Вчера, 18:43

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту нападения на сотрудников ГИБДД в Башкирии

Выснить обстоятельства произошедшего поручил глава Следкома Александр Бастрыкин.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту нападения на сотрудников ГИБДД в Башкирии
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту нападения на сотрудников ГИБДД в Башкирии

Уголовное дело по статьям применение насилия в отношении представителя власти и оскорбление представителя власти возбудил Следственный комитет республики. Ведомство заинтересовалось фактом нападения двух граждан на сотрудников ГИБДД в Чекмагушевском районе Башкирии.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя республиканского Следкома Игорю Пашнину представить доклад с обстоятельствами произошедшего. Результаты расследования поставят на контроль в центральном аппарате, сообщает пресс-служба ведомства.

Автор:Вадим АНДРЕЕВ
Теги:следственный комитетчекмагушевский районгибдд
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