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Вчера, 18:06

В Башкирии отец и сын набросились с кулаками на гаишников

Сотрудники ГИБДД сумели отбиться и доставить нарушителей в полицию.

Припарковавшийся на пешеходном переходе автолюбитель из Чекмагушевского района может стать фигурантом уголовного дела.

Нарушитель неадекватно повёл себя по отношению к двум сотрудникам госавтоинспекции, которые попытались составить на  него административный протокол. Мужчина обрушился на дорожных  полицейских с нецензурной бранью. К нему присоединился его отец. Под крики и мат, молодой дебошир вырвал бланк протокола у гаишника и попробовал сбежать. Полицейские вынуждены были применить силу.

Отца и сына доставили в отдел. На автолюбителя составили два административных материала. В пресс-службе МВД республики сообщают, что собираются передать в следственные органы материалы по факту применения насилии и оскорбления представителей власти.

Видео:социальные сети
Автор:Вадим АНДРЕЕВ
Теги:мвдгибддчекмагушевский район
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