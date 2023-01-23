В Башкирии отец и сын набросились с кулаками на гаишников

Припарковавшийся на пешеходном переходе автолюбитель из Чекмагушевского района может стать фигурантом уголовного дела.

Нарушитель неадекватно повёл себя по отношению к двум сотрудникам госавтоинспекции, которые попытались составить на него административный протокол. Мужчина обрушился на дорожных полицейских с нецензурной бранью. К нему присоединился его отец. Под крики и мат, молодой дебошир вырвал бланк протокола у гаишника и попробовал сбежать. Полицейские вынуждены были применить силу.

Отца и сына доставили в отдел. На автолюбителя составили два административных материала. В пресс-службе МВД республики сообщают, что собираются передать в следственные органы материалы по факту применения насилии и оскорбления представителей власти.