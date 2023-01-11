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Сегодня, 10:44

В Башкирии будут судить мужчину, нападавшего с оружием на дальнобойщиков

Преступник долгие годы скрывался от правосудия, но правоохранителям удалось задержать его.

В Башкирии будут судить мужчину, нападавшего с оружием на дальнобойщиков
В Башкирии будут судить мужчину, нападавшего с оружием на дальнобойщиков

В разбойном нападении, совершённом с причинением тяжкого вреда здоровью, покушении на убийство, сопряжённом с разбоем, а также в убийстве, сопряжённом с разбоем, обвиняют 46-летнего жителя города Трёхгорный Челябинской области.

По сообщению пресс-службы республиканского Следственного комитета, в 2008 году в Салаватском районе мужчина напал на дальнобойщика, который его подвозил. Преступник выстрелил водителю в живот из пистолета, но, благодаря осечке оружия, жертве удалось спастись. Нападавший похитил два мобильных телефона и сбежал. На месте преступления удалось обнаружить ДНК злоумышленника.

В прошлом году выяснилась причастность челябинца к убийству дальнобойщика, совершённому в 1998 году в Самарской области. ДНК-профиль, найденный на месте преступления, совпал с ДНК, обнаруженным в Башкирии. Под тяжестью доказательств преступник сознался в злодеяниях.

В ближайшее время уголовное дело рассмотрит суд.

Автор:Вадим АНДРЕЕВ
Теги:следственный комитетсалаватский районубийство
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