Глава Башкирии встретился с президентом Республики Абхазия

Как сообщает пресс-служба руководителя Башкирии, во время встречи обсуждались вопросы укрепления торгово-экономического сотрудничества и дальнейшее развитие двусторонних отношений.

Радий Хабиров отметил, что Башкирия и Абхазия заинтересованы в расширении взаимодействия в сфере туризма, в том числе в продолжении программы «Башкиро-абхазское долголетие» и развития прямого авиасообщения между Уфой и Сухумом.

«Было бы целесообразно, чтобы ваши туроператоры приехали сюда и провели определенную работу. Потому что наши жители порой могут не знать, какие новые отели у вас появились, какие объекты лучше посетить», – сказал Радий Хабиров.

Особое внимание участники встречи уделили сотрудничеству в образовательной сфере. укреплению контактов между молодежью Абхазии и Башкирии, в том числе на площадке Российско-абхазского культурного центра в Межвузовском студенческом кампусе Евразийского НОЦ в Уфе.

Также Президент Абхазии Бадра Гунба поблагодарил Башкортостан за содействие в реконструкции набережной Диоскуров в Сухуме.

Фото: пресс-служба главы РБ.