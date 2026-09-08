В Уфе делегация во главе с Бадрой Гунбой побывала в российско‑абхазском центре

Гостям рассказали о направлениях его работы, ключевых мероприятиях и значении центра для развития гуманитарного сотрудничества и укрепления культурных связей между Россией и Абхазией. В момент визита в центре проходил семинар Уфимского университета науки и технологий, в котором принимали участие студенты — выходцы из Абхазии, обучающиеся в Уфе, сообщает пресс-служба правительства Башкирии.

Президент Республики Абхазия Бадра Гунба отметил, что отношения между Башкортостаном и Республикой Абхазия всегда отличались теплотой и «братским единением».

— Сегодня Башкортостан продолжает эти традиции, развивает сотрудничество с Абхазией во всех сферах, укрепляя связь между нашими народами. Мы искренне благодарим всех, кто вносит вклад в этот важный процесс, и желаем дальнейших успехов в главной цели — сближении наших народов, — добавил президент Абхазии.

Премьер-министр Республики Башкортостан Андрей Назаров напомнил, что дружба Башкортостана и Абхазии имеет глубокие исторические корни.

— Ещё в 1920‑е годы Абхазия помогала Поволжью продуктами в период голода. В дальнейшем наши народы продолжали поддерживать друг друга — в частности, в Абхазии работали врачи из Башкортостана. А с 1994 года наше сотрудничество развивается системно и сегодня охватывает туризм, цифровые проекты и другие сферы, — рассказал Андрей Назаров.

Планируется, что культурный центр станет точкой притяжения для студентов и исследователей, интересующихся самобытной культурой Абхазии. Кроме того, центр призван служить уютным домом для абхазских студентов, обучающихся в вузах Башкортостана — местом сохранения их идентичности и языковой среды.

Фотографии предоставлены пресс-службой правительства Башкирии.