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Образование
8 Сентября , 16:56

Президент Абхазии Бадра Гунба посетил Межвузовский студенческий кампус в Уфе

В Башкирии с рабочим визитом находится официальная делегация Республики Абхазия под руководством президента Бадры Гунбы. Сегодня, 8 сентября, делегация Абхазии посетила Межвузовский студенческий кампус Евразийского научно‑образовательного центра (НОЦ) в Уфе.

Президент Абхазии Бадра Гунба посетил Межвузовский студенческий кампус в УфеПрезидент Абхазии Бадра Гунба посетил Межвузовский студенческий кампус в Уфе
Президент Абхазии Бадра Гунба посетил Межвузовский студенческий кампус в Уфе

Показал кампус высоким гостям премьер-министр правительства Республики Башкортостан Андрей Назаров. Делегации продемонстрировали ключевые площадки кампуса, где ведется подготовка кадров, реализуются исследовательские проекты и создаются инновационные разработки в интересах реального сектора экономики. Кампус предстал перед гостями как современное пространство, объединяющее науку, образование и передовые технологии.

В программу визита также вошла экскурсия по знаковым площадкам кампуса: делегации показали геномный центр, детские лаборатории, а также пространство Школы 21+. Студенты Башгосмедуниверситета рассказали, как осваивают цифровые навыки, востребованные в современной науке и клинической практике.

Стороны отметили высокий потенциал научно‑образовательного комплекса Башкортостана и обсудили возможности расширения сотрудничества исследовательской и культурно‑просветительской сферах. Визит стал важным шагом в укреплении партнёрских связей между Республикой Башкортостан и Республикой Абхазия, сообщает пресс-служба правительства Башкирии.

Фото предоставлено пресс-службой правительства Башкирии.

Автор:Надежда ТЮНЁВА
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