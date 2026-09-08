Президент Абхазии Бадра Гунба посетил Межвузовский студенческий кампус в Уфе

Показал кампус высоким гостям премьер-министр правительства Республики Башкортостан Андрей Назаров. Делегации продемонстрировали ключевые площадки кампуса, где ведется подготовка кадров, реализуются исследовательские проекты и создаются инновационные разработки в интересах реального сектора экономики. Кампус предстал перед гостями как современное пространство, объединяющее науку, образование и передовые технологии.

В программу визита также вошла экскурсия по знаковым площадкам кампуса: делегации показали геномный центр, детские лаборатории, а также пространство Школы 21+. Студенты Башгосмедуниверситета рассказали, как осваивают цифровые навыки, востребованные в современной науке и клинической практике.

Стороны отметили высокий потенциал научно‑образовательного комплекса Башкортостана и обсудили возможности расширения сотрудничества исследовательской и культурно‑просветительской сферах. Визит стал важным шагом в укреплении партнёрских связей между Республикой Башкортостан и Республикой Абхазия, сообщает пресс-служба правительства Башкирии.

Фото предоставлено пресс-службой правительства Башкирии.