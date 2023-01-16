Визит Владимира Путина в Уфу прокомментировали эксперты из Башкирии

Напомним, Владимир Путин отметил хорошие экономические показатели Башкирии, поддержку участников спецоперации и их семей, обещал федеральную поддержку крупных инвестиционных проектов, запланированных в республике. «Башинформ» собрал комментарии экспертов по всем ключевым моментам встречи.

О поддержке проектов

По словам ректора Института развития образования РБ, доктора экономических наук Азата Янгирова, Башкортостан входит в число регионов-лидеров именно потому, что ставит задачи и ведет себя как лидер, стремится лидировать во всех сферах экономики.

- Управленческая команда Хабирова доказывает свою эффективность, - говорит он. – В экстремальных и кризисных условиях экономика республики не только сохранила устойчивость, но и активно развивается.

Директор Института экономики, финансов и бизнеса УУНиТ, доктор экономических наук Константин Гришин отметил, что Владимир Путин встречался с Радием Хабировым не в первый раз. И ряд серьезных проектов, которые обсуждали ранее, уже реализованы или находятся в процессе.

- Не нужно скидывать со счетов и грядущее 450-летие нашей столицы, - сказал он. – Это довольно существенный повод обосновать федеральные бюджетные инвестиции. Ведь как показывает практика, федеральный центр довольно существенно поддерживает празднование значимых региональных юбилеев. Поэтому перспективы весьма благоприятны. Маловероятно, что озвученные вопросы останутся без внимания.

По мнению директора Института стратегических исследований Академии наук РБ, кандидата политических наук Владимира Савичева, у нашей республики сформировалась репутация промышленного региона с развитым сельским хозяйством.

- Наша экономика многоотраслевая, и это привлекает внимание инвесторов, - отметил он. – Они понимают, что здесь можно реализовать разные виды бизнеса. У них есть мотивация вкладывать свои деньги и труд в республиканские предприятия. И другой важный фактор – республика тесно взаимодействует с федеральным центром и другими регионами. Это позволяет привлекать субсидии и льготные кредиты при реализации инвестпроектов.

- Когда Башкирии удастся решить заявленные транспортные проекты, это существенно разнообразит и обогатит наш потенциал, - сказал доктор экономических наук Рустем Ахунов. – Откроются пути к новым рынкам и возможностям. Это работа на перспективу.

О хорошем отношении

Сопредседатель регионального отделения ОНФ, публицист Шамиль Валеев подчеркнул, что несмотря на понятную незапланированность визита в Уфу в это сложное для страны время, глава государства показал глубокое знание военной истории Башкирии и хорошую осведомленность об ее текущих заботах.

- Владимир Путин искренне, по-мужски поблагодарил башкортостанцев за работу на благо Родины в условиях спецоперации, нашел добрые слова для командиров региона, - сказал он. – Ключевые слова на встрече с Радием Хабировым – о гарантиях развития республики на ближайшую перспективу. В переводе с политического языка это означает поддержку перспективных республиканских проектов и того курса, который выбрало руководство Башкирии.

- Уже одно то, что Владимир Владимирович в это сложное время нашел возможность посетить наш регион, говорит об уважении главы государства к памяти Муртазы Губайдулловича, внимании федеральных властей к нашей республике, и о доверии федерального центра руководящей команде Башкирии, - сказал заведующий лабораторией УФИЦ РАН, доктор экономических наук Ильдар Зулькарнай.

О патриотизме

Участник спецоперации на Украине, кандидат социологических наук Ильгиз Султанмуратов подчеркнул, что жители Башкирии - прежде всего патриоты, и Владимир Путин, конечно, ценит такое отношение.

- Когда возникает угроза интересам страны, в числе первых с песнями наши воины уходят на защиту Родины, а республика всемерно им помогает, - говорит он. – Вот и сейчас обеспечила всем необходимым. Наладила регулярные гуманитарные конвои к местам дислокации. Помогает восстановить мирную жизнь в новых регионах России. «Команда Хабирова» работает во многом образцово для ряда российских регионов. Понимает, как важна своевременная поддержка наших бойцов. Действует на опережение.

Руководитель регионального отделения Российского военно-исторического общества в РБ, кандидат исторических наук Рамиль Рахимов сказал о важности помнить и чтить своих героев.

- Во время визита к нам Владимира Путина Радий Хабиров еще раз поблагодарил его за присвоение легендарному генералу Минигали Шаймуратову звания Героя России, - подчеркнул он. – Это уникальный случай восстановления исторической справедливости. Ее пытались решить с сороковых годов прошлого века, но «дожали» только сейчас. В 2020 году Указом президента страны Шаймуратов посмертно получил заслуженную Звезду Героя. Архитектурный ансамбль на Советской площади Уфы не только увековечил память генерала и воинов Башкирской кавалерийской дивизии, но и всех земляков, сражавшихся на полях Великой Отечественной войны. Важно, что это место стало одним из знаковых в столице республике и символом борьбы за правду.

Напомним, ранее визит Владимира Путина в Уфу прокомментировали федеральные политологи.