«Цифра» лечит и спасает

Министр здравоохранения республики Айрат Рахматуллин признался: его мечта — сделать так, чтобы медучреждения больше вообще не закупали бумагу. «Представьте: не нужно идти в поликлинику за каждой справкой, ее можно будет скачать на Госуслугах или же переслать в школу или в садик напрямую. В целом мы вполне готовы перейти на такой уровень, осталось лишь улучшить техническое оснащение, подтянуть инфраструктуру», — уверен он. Цифровое настоящее и будущее республиканского здравоохранения обсудили на пресс-конференции в Доме профсоюзов Уфы.

Башкирия впереди

На днях в Нальчике прошел IV Всероссийский форум лидеров и экспертов цифрового здравоохранения. На нем объявили победителей конкурса лучших практик цифровой трансформации здравоохранения «ЕЦП.Признание-2026». Башкирия стала рекордсменом среди регионов, получив четыре награды из 24. Проекты-победители — «Цифровая трансформация профилактической медицины с помощью прогнозной аналитики и искусственного интеллекта»; «Центр мониторинга инсультов» на базе Больницы скорой медицинской помощи Уфы; «Модернизация автоматизированной цифровой системы управления скорой медицинской помощью» в ГИСЗ РБ; а также «Стандарт работы фельдшера ФАП».

Такой успех не удивляет: в республике ведется системная работа по цифровизации. В мае 2026 года был назначен вице-премьер правительства республики, курирующий внедрение технологий искусственного интеллекта в экономику, социальную сферу и госуправление. И наиболее активно цифровые технологии внедряются именно в области медицины. О них рассказала заместитель главы регионального минздрава Динара Еникеева:

— Один из целевых показателей цифровизации, поставленных перед регионами министерством здравоохранения РФ, — это работа всех учреждений здравоохранения в единой цифровой системе. Эта задача в республике выполнена давным-давно. Кроме того, на сегодняшний день в Госуслугах можно получить 35 видов медицинских документов, записаться к врачу, вызвать врача на дом, получить сведения о медицинской страховке, об оказанной медицинской помощи. Сейчас мы активно развиваем чат-бот для пациентов в мессенджере MAX.

Через MAX, в отличие от Гос­услуг, можно не только записаться на прием к врачу, но и отменить запись, если пациент передумал или не сможет прийти в назначенное время. Также чат-бот дает возможность получить телемедицинскую консультацию или по согласованию с врачом закрыть больничный лист без посещения поликлиники.

На новый уровень вышло и развитие телемедицинских технологий. В 2025 году в регионе проведено почти 200 тысяч дистанционных консультаций, а за девять месяцев 2026 года — уже более 300 тысяч. Запущен новый формат телемедицинских консультаций «врач — пациент».

Интернет в каждый ФАП

Особенность Башкирии — большое по сравнению с другими регионами количество сельского населения, а соответственно, и количество фельдшерско-акушерских пунктов и сельских врачебных амбулаторий. К примеру, в Свердловской области около 580 ФАПов, в Челябинской — около 740, а у нас — более двух тысяч.

— Поэтому мы с энтузиазмом поддержали концепцию цифрового ФАПа: это справедливо, чтобы каждый житель села имел те же цифровые инструменты, что и горожанин, — рассказала директор медицинского информационно-аналитического центра Республики Башкортостан Роза Яхина. — С 2019 года мы по нацпроекту «Здравоохранение» заменили треть устаревших ФАПов, и принципиальной позицией минздрава было подключение каждого из них к интернету и государственной информационной системе здравоохранения.

Теперь практически в каждом ФАПе можно оформить электронный больничный, записаться к узкому специалисту или провести телемедицинскую консультацию. Количество телемедицинских консультаций в ФАПах за год выросло более чем в два раза.

Кроме того, в рамках нацпроекта ФАПы оснастили аппаратами ЭКГ с возможностью дистанционной передачи данных: фельдшер снимает кардиограмму на месте, а ее расшифровку оперативно выполняют специалисты в районной больнице. В 2025 году проект «Цифровой ФАП» был признан лучшим в России — он получил премию «Оргздрав: лидеры отрасли» в номинации «Цифровая трансформация здравоохранения». А для того, чтобы этот проект успешно работал, создано практическое руководство — настольная книга для фельдшеров «Стандарт фельдшера ФАП».

— Какое-то время назад я и сам не верил, что в каждом ФАПе доступны те же цифровые услуги, что и в городских поликлиниках, — признается председатель Республиканского профсоюза работников здравоохранения Рауль Халфин. — Поэтому, когда езжу по Башкирии, из принципа заглядываю в каждый встретившийся ФАП. И каждый раз убеждаюсь, что это правда, — сельские фельдшеры действительно имеют доступ ко всей цифровой инфраструктуре республики.

Скорость решает всё

Об очень важном проекте, способствующем снижению смертности и инвалидизации от острых нарушений мозгового кровообращения (ОНМК), рассказала главный врач Клинической больницы скорой медицинской помощи Уфы Ирина Карамова.

— Центр мониторинга инсультов — это экспертная площадка для удаленной верификации и анализа сложных инсультов. Он предназначен не для пациентов, а для врачей на местах, — объяснила она. — Его ключевые задачи — согласование тактики ведения пациентов с ОНМК, «второе мнение» в сложных или спорных случаях, внедрение единых стандартов и контроль за выполнением клинических рекомендаций, соблюдение стандартов диагностики, внедрение единого стандарта оценки нейровизуализации.

Центр мониторинга инсультов заработал на базе Клинической больницы скорой медицинской помощи в ноябре 2024 года. Этому предшествовало создание 17 сосудистых центров по всей республике, оказывающих помощь пациентам с инсультами.

Как работает ЦМИ? Пациент экстренно поступает в один из сосудистых центров. В отделении компьютерной томографии ему сразу же делают КТ головного мозга и отправляют снимок в Центр мониторинга инсультов. Для этого используются возможности центрального архива медицинских изображений и платформы «МосМедИИ». В течение 20 — 40 минут бригада профильных специалистов проводит дистанционный консилиум и дает экспертное заключение, которое автоматически попадает в электронную медицинскую карту пациента.

За два года работы Центра смертность от ОНМК в республике снизилась на 8%, заболеваемость повторным инсультом — на 16%, первичный выход на инвалидность пациентов с ОНМК — на 35%, рассказала Ирина Карамова.

ИИ — вызов профессионалам

Обсуждая внедрение ИИ в любой области, сегодня невозможно не затронуть вопрос рисков его использования. Прозвучал такой вопрос и на пресс-конференции: есть ли риски злоупотребления медиками, особенно молодыми и неопытными, искусственным интеллектом при определении диагнозов и подборе лечения?

— Такой риск возможен, — признал глава регионального минздрава. — Однако юридическую ответственность за состояние здоровья пациента несет врач, от его принятия решения зависит здоровье пациента, и профессионалы это понимают.

Есть и другая сторона проблемы, отметили участники дискуссии. Порой пациент, придя на прием к врачу, уже «проконсультировался» у ИИ и имеет собственную версию того, какая у него болезнь и как ее нужно лечить, а переубедить его бывает нелегко.

— Это естественный результат развития общества — раз такие инструменты есть, то их будут использовать все чаще, — считает Айрат Рахматуллин. — Это вызов для специалистов, им придется больше читать, учиться, активнее развиваться в своей профессиональной области. И всегда нужно помнить: ИИ имеет право на ошибки, и он эти ошибки совершает, а ответственность — не на нем.

Еще один важный момент: цифровые помощники повышают качество и скорость приема пациентов, быстро обрабатывая массив данных и подсказывая врачу, на что обратить внимание.

— Одна из наиболее часто встречающихся жалоб — на приеме врач не объяснил подробно, не выслушал до конца, у него не хватило времени или внимания, — отметил министр. — Но если на прием отводится всего 15 минут, как же все успеть?

Только за счет использования ИИ. Есть новый цифровой инструмент — «Система поддержки принятия врачебных решений», он анализирует записи в электронной медкарте, выделяет изменения в состоянии пациента, потенциальные риски. В результате освобождается время для общения с пациентом.

В системе здравоохранения внедрены и другие форматы работы ИИ, рассказал Айрат Рахматуллин. Например, интеллектуальный голосовой помощник, который отвечает на звонки и записывает на прием. Система выдерживает до 300 одновременных звонков, время ожидания на линии сократилось в два раза. Также ИИ помогает анализировать медицинские снимки. С помощью сервиса «МосМедИИ» обработано уже более 629 тысяч исследований, при этом почти в 42% случаев алгоритм вовремя обратил внимание врача на изменения, которые нужно уточнить.

А цифровой аппарат ЭКГ есть в каждом ФАПе, даже в самых отдаленных селах. Результат снимка в сложных случаях передается в Центр управления сердечно-сосудистыми рисками на базе Республиканского кардиологического центра, где ИИ помогает быстро выделить случаи, требующие срочной помощи.

— На следующий год при поддержке главы республики будут закуплены дополнительные серверы для хранилища данных, — поделился планами Айрат Рахматуллин. — Думаю, после этого развитие цифровой медицины в республике перейдет на новый уровень, у нас очень много идей по оптимизации текущих процессов.