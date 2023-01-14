Визит Путина в Башкирию прокомментировали политологи из Москвы

Научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев считает этот шаг признаком глубокого уважения к региону федеральной власти.

- Президент – очень занятой человек, и выкроить даже полдня на визит он смог, поскольку посчитал это необходимым, - сказал Дмитрий Журавлев. – Конечно, он был хорошо знаком с Муртазой Губайдулловичем, это тоже основание приехать на похороны известного политика. Но одного этого не было бы достаточно для столь серьезного изменения графика президента. Это не просто протокольный визит, а признак личного уважения президента к руководству республики – бывшему и нынешнему.

По его словам, у Башкирии велика перспектива получить реальную поддержку по озвученным на встрече с Радием Хабировым инвестпроектам, поскольку они вышли в публичное поле.

Журавлев отметил, что Путин поблагодарил Башкирию за поддержку бойцов-участников СВО. И считает, что тиражировать такой опыт на все регионы будет сложно не только из-за разных финансовых возможностей субъектов, но и из-за разной эффективности управленческих культур.

Президент холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко уверен, что одно из важных направлений политики президента РФ – удержать межнациональное согласие, и визит в Уфу в том числе ориентирован на это.

- Думаю, очень важный момент, отмеченный Владимиром Владимировичем, - роль башкирского народа в Отечественной войне 1812 года и Великой Отечественной войне, - сказал Евгений Минченко. – Он подчеркнул значимость жителей Башкирии в истории обороны страны, и не сомневается в их истинном патриотизме. Думаю, глава региона Радий Хабиров набрал дополнительные очки от личного визита президента России.

По словам Минченко, почти не бывает случаев, чтобы глава региона просил президента поддержать проекты, если предварительно они не были обсуждены и проработаны с правительством.

Политолог Константин Калачев охарактеризовал визит президента страны в Уфу знаком о поддержке управленческой команды республики.

- Визит Путина – это большое событие, - сказал он. – Можно считать его сигналом о поддержке нынешней власти Башкирии. Все крупные инвестпроекты обычно заранее согласовывают. Так что республика может рассчитывать на поддержку федералов.

Фото пресс-службы Главы РБ.



