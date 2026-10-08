Присядем на дорожку?

Мероприятие состоялось на платформе «Неравнодушный человек» — виртуальной площадке для проведения соцопросов и мониторинга настроений в российских вузах и организациях. К примеру, специалисты интересовались у людей, в чем причина дорожных инцидентов. Большинство опрошенных назвали низкий уровень культуры всех участников движения. А также наличие привилегий у отдельных водителей и слишком мягкие наказания за нарушения ПДД.

Семья и школа — наше всё

На вопрос интервьюеров, как повысить грамотность детей и подростков в плане дорожной безопасности, взрослые ответили, что на это в первую очередь влияет личный пример родителей. Многие респонденты предложили ввести курсы ПДД в школах на постоянной основе, моделировать дорожные ситуации и разбирать правонарушения на классных часах. И, чтобы уж наверняка достучаться до школяров, выпускать тематические видеоигры, приложения для смартфонов.

В опросах также принимали участие дети от шести и подростки от десяти лет. У них спрашивали, чье мнение для них имеет значение. Ребята помладше на первое место поставили родителей, постарше — сверстников, преподавателей, в том числе кружков и секций. И, конечно, своих кумиров: музыкантов, блогеров, героев фильмов и прочих.

— Семья и школа — вот два главных инструмента, два пространства, которые, по мнению даже самих учащихся, оказывают на них влияние. Такие данные были получены в ходе социсследования по поводу уровня транспортной защищенности граждан, проведенного среди детей и взрослых, — сообщил член президиума Общественного совета при МВД России, председатель наблюдательного совета платформы «Неравнодушный человек» Константин Абрамов.

Про ошибки и ловушки

Следующий спикер круглого стола, который более двадцати лет преподает ПДД, поделился с участниками своим наблюдением: даже взрослые толком не знают правила, пока не придут учиться в автошколу. Хотя все люди с раннего детства становятся участниками дорожного движения в качестве пешеходов, а потом — катаясь на велосипедах и самокатах.

— Родители полагают, раз они умеют переходить дорогу, то их ребенок априори тоже должен это уметь. Поэтому наша команда разработала две соцпрограммы: «Сорок ловушек на дорогах» для детской аудитории, и «30 ошибок родителей» — для взрослой. С помощью первой мы в простой и понятной для ребят форме рассказываем, какие опасности подстерегают на дорогах и как их избежать. Например, телефонные наушники, капюшоны, ограничивающие обзор до сорока процентов, темная одежда в сумерки, переезд «зебры» на электросамокате. А вторая программа наглядно показывает родителям их неосознанные ошибки на дороге, которые за ними повторяют дети, подвергая себя невероятной опасности, — поделился опытом член Общественного совета при УМВД России по городу Саратову, председатель комиссии по транспорту и дорожной инфраструктуре Общественной палаты Саратовской области Антон Синицын.

Как говорят психологи, один взрослый — это десятки детей, на которых он влияет. Методика саратовских авторов соцпрограмм строится на реальных дорожных ситуациях и на психологических моделях детского поведения. При этом никаких лекций. Аудитории показывают самые распространенные ошибки и как это выглядит с точки зрения ребенка. Люди получают готовые алгоритмы правильных действий в каждой ситуации. Такие мероприятия чаще всего проводятся на родительских собраниях.

— Мы приходим в учебные заведения с готовой программой, материалами и методикой. Они получают эффект без дополнительной нагрузки на штат, что делает проект привлекательным для массового внедрения. От учебного заведения требуется только аудитория с посадочными местами и мультимедийная установка для демонстрации презентации. Наша цель — масштабирование программ. Если дети и взрослые усвоят хотя бы несколько пунктов из программ — это может спасти чье-то здоровье или даже жизнь, — подчеркнул спикер из Саратова.

Все средства хороши

Коллеги-журналисты, в свою очередь, считают, что реальные истории, рассказанные СМИ, лучше всего доходят до людей. К примеру, принять участие в рейде, что часто практикуется журналистами во всех регионах, и сделать репортаж: показать от начала до конца приключения очередного подростка-нарушителя вплоть до неприятного момента, когда его родителей вызывают в ГАИ и составляют административный протокол.

— Кроме того, совместно с сотрудниками полиции по делам несовершеннолетних мы периодически участвуем в рейдах «Подросток ночью». И после сюжетов о том, как любителя ночных тусовок не просто задерживают, а вызывают на комиссию и ставят на учет все семейство, в головах у некоторых родителей наконец что-то проясняется. Хотя лично я неоднократно объясняла своим друзьям, что существует «комендантский час» для несовершеннолетних. К сожалению, никто не воспринимает всерьез эту информацию, пока его ребенок не попадет в дурную историю, — рассказала член Общественного совета при МВД по Республике Марий Эл, телеведущая Алина Кутырева.

Правда, после недавнего эфира на данную тему один из знакомых тележурналистки перестал отпускать сына гулять после одиннадцати часов вечера, опасаясь массовых профилактических рейдов. А некоторые родители и вовсе заделались общественниками и сами стали в них участвовать совместно с ПДН, администрацией города Йошкар-Олы и Союзом отцов.

Как профилактировать нарушения ПДД в сельской местности, у Алины Кутыревой тоже есть опробованный рецепт. Тема, кстати, очень актуальна и для нашей республики. В Марий Эл представители ГАИ, прокуратуры, полиции и местного телевидения провели сход жителей в деревне, где подросток, управляя автомобилем, насмерть сбил мужчину.

Во время общения местные жители рассказывали, как они любят своих детей и внуков. Настолько, что покупают им питбайки, квадроциклы, а также дают ключи от машин, чтобы те всласть погоняли по деревенским улицам во время каникул. И никто при этом не задался вопросом: а знают ли любезные их сердцу вани-ани-паши-маши правила дорожного движения?

— Когда мы пытались растолковать все это жителям деревни, в какой-то момент я наконец заметила в их взгляде понимание. Они действительно не задумывались ни о чем таком, пока их односельчанин не погиб под колесами машины, которой управлял пятнадцатилетний мальчишка. В сельской местности не воспринимают дорожные запреты. Чувство вседозволенности там превалирует. Поэтому я считаю, что нужно чаще посещать населенные пункты, беседовать с людьми. Обязательно снимать сюжеты о нарушениях и публиковать на эту тему статьи, — подчеркнула журналист.

И снова зацепинг

От проблем сельской местности участники круглого стола перешли к проблемам крупных городов. В частности, Санкт-Петербурга, который представляет собой второй по значению транспортный узел России. И где за последние годы наблюдается рост как административных правонарушений, так и преступлений, совершаемых подростками и молодежью в возрасте от 12 до 25 лет. Одна из проблем — зацеперство.

Каждый правоохранитель знает: если на территории есть железнодорожные пути, можно ожидать, что появится какой-то подросток-зацепер. Сегодня этим увлекаются не только парни, но и девушки. Не только трудные, но и благополучные. Причины: либо не хватает внимания, либо мода.

Зацепинг стал таким же популярным занятием, как селфхарм, или самоповреждение, когда дети и подростки добровольно причиняют себе вред без суицидальных намерений. Делают порезы, прижигают тело сигаретой, выдергивают себе волосы, отказываются от пищи или воды, прыгают с высоты. Так, с помощью риска и боли, они пытаются получить адреналин.

— Процесс цифровизации помимо блага принес еще и ряд психологических проблем. Живя в своих гаджетах, молодые люди испытывают нехватку сильных эмоций. С помощью зацепинга они восполняют адреналиновый дефицит. Члены нашего Общественного совета решили переключить подростков на другие интересы. Например, с профильными федерациями организуем для них бесплатные занятия по скалолазанию, альпинизму, на скейт-площадках. И поверьте, это работает. Потому что интересно и доступно. Особенно это важно для ребят из семей со скромным достатком, — пояснила секретарь Общественного совета при Управлении на транспорте МВД России по

Северо-Западному федеральному округу, психолог Центра временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Анастасия Дворкина.

Еще один важный аспект, который затронула спикер, — совершение терактов на объектах железнодорожного транспорта. К сожалению, в тылу нашей страны действует внутренний фронт, где враги руками российских детей всячески стараются нанести вред.

Весь ужас в том, что если факт преступления состоялся, как бы ни было жалко ребенка, он будет отвечать за совершение теракта по всей строгости закона. Поэтому, чтобы защитить детей от влияния вражеских кураторов, питерские общественники организуют различные профилактические мероприятия. В их числе Неделя правовых знаний для учащихся 10-11 классов, а также средних профессиональных образовательных учреждений, куда в течение семи дней приходит сотрудник силовой структуры и проводит ликбез по своему профилю.

— В наших встречах участвуют представители отдела по делам несовершеннолетних уголовного розыска, уголовно-исполнительной инспекции, банков, ГАИ. Они рассказывают о мошенничествах, дропперстве, как себя обезопасить, об ответственности за преступления, отвечают на вопросы. Кроме того, совместно с ПДН на специальных площадках мы проводим конкурсы граффити на темы, связанные с безопасностью, — продолжила Анастасия Дворкина.

В феврале 2027 года питерские общественники планируют запустить проект «Волонтеры транспортной полиции». В качестве добровольцев приглашены студенты средних профессиональных и высших учебных заведений, которые курирует минтранспорта. То есть будущие транспортники будут работать с подростками. Расчет на то, что сверстники лучше найдут общий язык и проект «Молодежь для молодежи» даст свои плоды.

В планах еще один проект — «Цепляйся за жизнь». На железнодорожных вокзалах совместно с подростковыми молодежными центрами города и области авторы организуют тематические выставки о различных видах доступного досуга для молодежи. Чтобы ребята нашли для себя более приемлемое занятие, нежели зацепинг.

— Если ребенок интересуется железной дорогой и транспортом, родителям стоит обратить на это внимание и предложить ему занятия в соответствующем кружке или секции. Может, в будущем увлечение станет его профессией. Профилактика — работа, полная оптимизма. И у нас есть все возможности, чтобы защитить нашу молодежь от любых видов угроз, — считает Анастасия Дворкина.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

В Сибае суд приговорил женщину к семи месяцам исправительных работ с удержанием 5% зарплаты в доход государства за то, что она купила питбайк несовершеннолетнему сыну. Впоследствии подросток попал в ДТП и получил тяжелые травмы.

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Женщина предстанет перед судом за передачу автомобиля своему несовершеннолетнему сыну, совершившему ДТП, в котором погибли четыре человека.

Белебеевская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 45-летней местной жительницы.

Она разрешила управлять своим автомобилем марки «Дэу Нексия» 16-летнему сыну, не имевшему водительского удостоверения.

Подросток, будучи пьяным, катался на машине по дорогам общего пользования с четырьмя пассажирами, потерял управление и опрокинулся в кювет. Все пассажиры погибли, сам водитель получил травмы средней тяжести.

Женщина вину не признала. Уголовное дело направлено в мировой суд. В отношении ее сына возбуждено уголовное дело, которое в настоящее время рассматривается судом. Фигуранту инкриминируется управление транспортом без водительских прав в нетрезвом состоянии, повлекшее по неосторожности гибель двух и более лиц.

К СВЕДЕНИЮ

Паблик-ток (дискуссию) организовал один из сервисов для курьеров в Москве. Обсуждали тему безопасности на дорогах, проводили тесты на знание ПДД.

В мероприятии участвовали представители Центра организации дорожного движения и транспортного департамента.

Приглашенные эксперты рассказали о новых мерах безопасности на дорогах, разобрали с доставщиками практические ситуации на дороге, а также напомнили об ответственности за несоблюдение действующих правил.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Наиль ИШМУРАТОВ, заместитель председателя Общественного совета МВД по РБ:

— На мой взгляд, стандартных профилактических бесед на тему травматизма на дорогах уже недостаточно. Взрослые, которые потакают опасным желаниям своих несовершеннолетних детей, покупают им мототранспорт и позволяют ребенку, не имеющему ни водительских прав, ни опыта вождения, садиться за руль автомобиля, должны нести серьезную ответственность.

В отношении родителей, которые подвергают опасности не только собственных детей, но и окружающих, необходимо ввести более жесткие меры наказания, вплоть до уголовной статьи. А если их ребенка задерживают за рулем незарегистрированной мототехники или автомобиля — конфисковывать транспорт и направлять его на нужды СВО.