Формула таланта

С 1 по 19 октября ребята с математическим складом ума могут зарегистрироваться для участия в олимпиаде «Путь в РМЛИ». Это первый этап испытаний, которые позволят самым талантливым поступить в математический лицей в следующем учебном году. О начале отбора на пресс-конференции в ИА «Башинформ» рассказали министр просвещения Башкирии Ильдар Мавлетбердин и руководитель рабочей группы по концепции создания и организации деятельности РМЛИ Ринат Курамшин.

— Когда глава Башкирии Радий Хабиров поставил нам задачу создать математический лицей-интернат, мы сформировали большую рабочую группу и начали работать над концепцией учреждения, — рассказал журналистам Ильдар Мавлетбердин. — Я лично вместе с проектировщиками выезжал во все инновационные школы России, чтобы по крупицам собрать лучшее и на их примере создать наш лицей. Так родилась архитектурная концепция. Вышло очень здорово и красиво!

Идею поддержал президент России Владимир Путин. На строительство выделили 3,7 млрд рублей, из которых 2,3 млрд рублей — федеральные средства. А в прошлом году на улице Менделеева в Уфе между ВДНХ и Центром спортивной подготовки имени Ульфата Мустафина был заложен первый камень в фундамент будущего лицея. Здание обретает очертания, и строители должны завершить все работы, проводящиеся в рамках национального проекта «Молодежь и дети», в следующем году. Поэтому уже сегодня министерство просвещения Башкирии начало отбор учеников и педагогов.

— Наша задача — дать равную возможность всем детям республики заниматься математикой углубленно, на олимпиадном уровне, особенно если эти ребята родом из глубинки и не имеют такой возможности у себя дома, — пояснил Ринат Курамшин. — При этом отбор должен вестись строго объективно.

Испытания для будущих лицеистов решено провести в три этапа. В них смогут участвовать школьники из пятых — седьмых и девятых классов. В следующем году они пойдут учиться, соответственно, в шестые, седьмые, восьмые и десятые классы. Причем участвовать смогут ребята не только из Башкирии, но и из других регионов России.

Для первого этапа — дистанционной олимпиады «Путь в РМЛИ» — выбрали стороннего партнера — федеральный центр «Сириус». Это обеспечит непредвзятость оценки результатов. А оператором выступил Центр развития талантов «Аврора».

Олимпиада для каждого участника будет двухдневной и продлится в общей сложности с 19 по 23 октября. Для учеников, которые по уважительным причинам не смогут участвовать в основные дни, предусмотрены резервные даты.

Ринат Курамшин подчеркнул, что, безусловно, сложно сравнивать уровень знаний учеников, которые уже занимаются олимпиадной математикой, и тех, кто изучает ее на базовом уровне. Поэтому организаторы будут обращать внимание не только на правильность решения задач, но и на ход мысли, логику рассуждений и умение анализировать. Это позволит найти одаренных ребят, которые в будущем смогут покорить математические вершины.

Второй, очный, этап запланирован на февраль-март 2027 года. А заключительный пройдет в формате летней математической школы в июне-июле. Он позволит оценить, смогут ли ребята учиться вне дома. С каждым проведут собеседование, в итоге сформируют список из 240 учеников. Всего будет 12 классов, по три в каждой параллели. А в каждом классе — не более 20 человек.

Ребята из районов Башкирии и других регионов России будут жить в кампусе, в двухместных комнатах, оснащенных санузлами и душевыми. В их распоряжении будут столовая, библиотека, конференц-зал, скалодром, коворкинг-зоны, студия звукозаписи и амфитеатр.

Потенциальных сотрудников лицея также ждет строгий отбор — конкурс «Лидеры образования Башкортостана», который позволит выбрать лучших профессионалов своего дела.

— Конечно, у них должна быть мотивация, чтобы прийти работать в лицей. Это и талантливые ученики, и современные условия труда, и возможность проживания в кампусе, и, безусловно, повышенная зарплата. Мы сможем ее регулировать, поскольку РМЛИ создается как автономная образовательная организация, находящаяся в подчинении республики, — пояснил Ильдар Мавлетбердин.

Кстати, будущего директора матлицея — Рината Курамшина — назначил лично Радий Хабиров. И его выбор вполне оправдан. Ринат Зулфазович окончил физико-математический факультет БашГУ (ныне УУНиТ) и начал преподавать с первого же курса. Работая в Республиканском инженерном лицее-интернате, он стал сначала руководителем кафедры математики, а затем заместителем директора по учебной работе. Под его руководством ребята неоднократно побеждали в профильных олимпиадах и становились стобалльниками на ЕГЭ.

Очевидно, что будущий математический лицей будет готовить настоящую математическую элиту страны. Для таких ребят откроют двери ведущие столичные вузы. Но будут ли у них какие-то обязательства перед республикой, давшей им эти знания?

— Когда мы обдумывали концепцию лицея, мы это понимали, — ответил Ильдар Мавлетбердин на вопрос нашего корреспондента. — Кстати, и Радий Фаритович говорил, что это неплохо, когда талантливая молодежь едет учиться у светил науки.

Главное — чтобы они потом вернулись в Башкирию и работали на ее благо. Мы заручились поддержкой партнеров — ведущих компаний — и приняли решение заключать соглашения с родителями детей. Компании будут сопровождать ребят во время учебы, а они, в свою очередь, отучившись в вузах за пределами республики, вернутся в Башкирию и будут работать на этих предприятиях.

Уже сейчас у школьников из Башкирии и других регионов есть шанс пройти путь от дистанционной олимпиады до летней математической школы и стать частью первого набора. Главное — не упустить момент: регистрация на «Путь в РМЛИ» открыта до 19 октября на портале «Сириус. Курсы». Ссылка на нее есть на сайте Центра развития талантов «Аврора» в разделе «Мероприятия».