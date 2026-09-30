В Башкирии стартовал проект «Свои люди»

Материалы будут выходить по вторникам и субботам в соцсетях Центра управления республикой, сообщили в ЦУР. Планируются как персональные посты, так и коллективные подборки — по хобби, спортивным увлечениям, социальной активности и другим темам.



Первый материал посвящен Энже Шафиковой из Ермекеевского района. Она заведует информационно-аналитическим сектором администрации муниципалитета.



Энже Кабировна приложила руку к строительству новой школы в селе Елань-Чишма. Еще одна ее инициатива — рубрика «Инцидент дня» на сайте района.

Отдельная большая часть жизни Шафиковой — помощь участникам СВО. Она первой в районе наладила плетение маскировочных сетей, и теперь в эту работу вовлечены 170 волонтеров. Сейчас активистка помогает с заявками на нужные военнослужащим вещи и пишет о земляках — защитниках Родины.

Кроме того, Энже Шафикова возглавляет районный совет женщин, работает внештатным корреспондентом радио «Юлдаш», курирует проект по поиску пропавших без вести фронтовиков Великой Отечественной войны и руководит благоустройством цветников у Соборной мечети села Ермекеево. За что бы ни бралась, все делает с большим энтузиазмом. О себе она говорит просто — всю жизнь стремится делать только добро.

Фото: ЦУР РБ.