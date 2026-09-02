Журналистам рассказали, как ЦУР Башкирии работает с жалобами

Обращения граждан поступают через систему «Инцидент-Менеджмент» и Платформу обратной связи, также отслеживаются публикации в прессе. Каждая жалоба фиксируется и берется в работу. Решать проблемы быстрее позволяют присутствие в ЦУРе кураторов по ведомствам и налаженная связь с главами муниципалитетов.

На выходе обратившийся гражданин должен получить ответ, который его удовлетворит. Однако не все вопросы можно решить оперативно, некоторые требуют системного подхода.

Подробности — в ближайших номерах «РБ».