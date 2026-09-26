Падать духом не имею права

«Тяжело в ученье, легко в бою» — истинность этого утверждения великого русского полководца Суворова боец штурмового отряда имени Гази Загитова доказал своим примером. В выпуске фронтового подкаста мотострелкового полка «Башкортостан» штурмовик с позывным «Разбойник» рассказал о службе и мотивации, о соревнованиях во время подготовки, о роли БПЛА на передовой.

Быстрее, выше, сильнее

— Отправляясь на специальную военную операцию, я был готов совершать подвиги, стремился к этому, — не скрывает боец. — Мой прадед воевал за эти земли, выдавливал отсюда фашистов. И я хотел быть таким же, как он; доказать прежде всего самому себе, что я чего-то стою. И вроде бы пока получается.

«Разбойник» — кавалер ордена Мужества. О награде узнал от командира, когда лежал раненый в военном госпитале. Первым делом позвонил и рассказал об этом маме, а та расплакалась от гордости за сына. Кроме того, боец был награжден медалью Шаймуратова и «За отвагу».

Обучение военнослужащий проходил на полигоне полка «Башкортостан». Он вспоминает: было очень интересно, заниматься стремились даже в свободное время, свежеиспеченные бойцы просили у инструкторов все новые задания, так как чувствовали, что способны на большее. Причина такого рвения — дух соревнования, царивший на тренировках.

— У нас было принято соревноваться, кто лучше и быстрее выполнит поставленную задачу, — рассказал «Разбойник». — Поначалу сложно, но только физически. Морально же я был готов преодолевать все трудности и не показывать слабости. Я же из того поколения, которое любит быть первым во всем.

Во время тренировок на полигоне они брали с собой дополнительный груз, чтобы развивать выносливость:

— Помню, в первый раз я положил в рюкзак три бутылки воды. Спросил напарника — у него их пять! Ну, думаю, это не дело, и на следующий день взял уже шесть бутылок. Напарник узнал об этом и увеличил количество до восьми. Так, соревнуясь, мы дошли до 15 литров. Это плюс к автомату с полностью загруженным магазином и РШГ, да еще и тушенку умудрялись с собой прихватывать, чтобы перекусить на ходу, не отвлекаясь на обед.

Позже эти навыки пригодились во время выполнения боевых задач. Уходили не на один день, и не было гарантии, что продукты питания и воду смогут быстро доставить в любую точку, поэтому брать с собой старались по максимуму.

— Когда становилось тяжело, я сразу же вспоминал, что все это уже проходил на учениях, и появлялась уверенность: один раз сделал — значит, точно смогу повторить, — рассказал боец.

Флаг есть у каждого

После обучения «Разбойник» принимал участие в наступлении на Краснолиманском направлении специальной военной операции. В своем первом стрелковом бою он спас раненого товарища, рискуя жизнью.

— Двое моих напарников погибли, я остался один, — вспоминает штурмовик. — Сижу под каким-то кустом. В одной руке автомат, в другой — граната, сверху кружит украинский дрон «Баба-яга», а метрах в десяти — противник. Кричат: «Сдавайся, а то хуже будет!» И в этот момент я даже запаниковал. Но тут по рации на меня вышел сослуживец, тяжелый 300-й. И у меня сразу сил прибавилось. Говорю ему: «Брат, держись, я тебя не оставлю». До него было метров 60. И я вытащил его к нашим, а сам отправился выполнять задание дальше. После этого понял: паниковать и падать духом не имею права, а не то все парни у меня полягут.

С тех пор он всегда отважно двигался вперед, показывал сослуживцам пример, вел их за собой. Многие были уверены, что у него большой опыт боевых действий, даже когда он отслужил всего месяц. Боец рассказал: при наступлении у каждого солдата есть с собой российский флаг. И каждый мечтает лично вывесить его в освобожденном населенном пункте.

— Довелось это делать и мне, — вспоминает он. — Сначала нужно было сорвать вражеский флаг, и мы с сослуживцами сначала даже чуть не поругались — каждому хотелось. Договорились, конечно. Вешали наше знамя под атакой дронов, и из минометов враг обкладывал. Но в тот момент было совсем не страшно, и никого даже не ранило. Потому что дело это святое — обозначить, что эта земля теперь наша, под нашей защитой.

Сегодня на передовой все более важную роль играют БПЛА, сообщил военнослужащий. Кроме выполнения боевых задач они доставляют всевозможные грузы — провизию, боеприпасы, оборудование, маскировочные сети, а также занимаются минированием.

— При этом любой опытный боец по звуку отличает вражескую «птичку» от своей, — отметил штурмовик. — У наших звук более мягкий, а у украинских — такой… противный, что ли.

«Разбойник» обратился к ребятам, которые только собираются подписать контракт и отправиться на СВО: необходимо понимать, на что и, главное, зачем ты идешь. И серьезно относиться к тренировкам, чтобы было легче в бою.

— Еще очень важно понимать, что там наши люди и мы идем их защищать, потому что не можем оставить в беде, — подчеркивает он. — Потому что за то же самое, за эти же земли и их жителей воевали наши деды и прадеды. И у нас тоже все получится, по-другому и быть не может.

В Башкирии продолжается набор в ряды добровольцев. Информацию о поступлении на службу можно уточнить по номерам:

117 (единый справочный номер), 122 или 8 (347) 218-19-19 (ситуационный центр), 8 (347) 248-29-31 (пункт отбора).

Также можно прийти в ближайший офис МФЦ «Мои документы» или в пункт отбора военного комиссариата по адресу: г. Уфа, ул. Революционная, 156.

Кроме того, заявки принимаются через Госуслуги, чат-бот в Телеграм https://t.me/contractRBBot и официальный сайт https://башбат.рф.