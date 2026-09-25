РАЛли на полях

В аграрном бизнесе никогда не было легко, но в последние годы после бурного роста дела здесь и вовсе затормозились. Развитие все еще позитивное, но таких быстрых темпов, как ранее, уже не наблюдается. Причиной этому эксперты называют трудности на внешнем треке, оказывающие влияние и на внутренний рынок. Особенно сложным в пору стагнации, а то и падения цен на продовольственное сырье становится положение с обновлением технического парка: за прошлый год крупнейший отечественный производитель сельскохозяйственной техники на четверть снизил продажи и сократил две тысячи человек персонала. В текущем году предприятие на юге страны снизило производство еще на 2,2 процента, при этом реализация выросла сразу на 11,2 процента — начались распродажи складских остатков.

Специалисты отрасли называют эту тенденцию тревожной — на фоне снижения производства рост продаж приведет к еще более высоким ценам на технику. А ведь уже сейчас аграрии называют их неподъемными.

Выходом из положения на данном этапе развития экономики может стать расширение лизинговых услуг. Новый глава «Росагролизинга» Владимир Балтер на днях побывал с рабочими визитами в ключевых сельскохозяйственных российских регионах, в том числе и в Башкирии. В беседе с журналистами он отметил, что этот вояж необходим для понимания истинного положения дел в отрасли, а без личного общения его не достигнешь.

Отвечая на вопрос «РБ», Владимир Балтер сказал, что лизинговую компанию связывают с Башкирией тесные отношения, завязавшиеся еще в 2002 году. Впрочем, расцвета они достигли лишь в последние пять лет: первые 18 лет республика занимала 12-е место в рейтинге компании, а в прошлом году уже вышла в лидеры по объемам поставленной в регион техники. Если с 2002 по 2020 год аграрии Башкирии приобрели в лизинг 2478 единиц сельхозтехники, то только в этом году — уже 1183.

С 2002 года лизинговая компания заключила 3887 договоров с республикой на общую сумму 40,73 млрд рублей. Нынешний лизинговый портфель в регионе составляет 22,38 млрд рублей. Всего же за 24 года поставки в Башкирию составили 6690 единиц техники: республика занимает шестое место в России по количеству поставленных единиц техники за все время взаимодействия и четвертое — по сумме инвестиционных затрат, общая сумма превысила 31 млрд рублей.

— Ключевая причина востребованности — финансовая, — объяснил гендиректор «Росагролизинга». — Сельхозпредприятия закредитованы, покупать собственную технику накладно, поэтому многие приобретают услугу «под ключ».

Говоря об услугах, Владимир Балтер имеет в виду новое направление работы своего предприятия — это не только продажи техники в рассрочку, но еще и целый набор операций: обработка почвы, посев, уборка урожая. Для этой цели Башкирию включили в пилотный проект, подписав с ней партнерский договор.

17 марта на международной выставке «АгроКомплекс» в Уфе тогдашний гендиректор «Росагролизинга» Павел Косов и вице-премьер — министр сельского хозяйства РБ Ильшат Фазрахманов подписали итоговое соглашение о создании машинно-технологической компании. Новое предприятие, зарегистрированное в конце марта под наименованием ООО «МТК-РАЛ-Башкортостан», расположилось на базе предприятия «Башсельхозтехника».

Таким образом Башкирия стала пилотным регионом по реализации агроаутсорсинга. В республике сейчас работают 104 комбайна, а также прицепная, навесная и самоходная техника, рассказал руководитель предприятия Алексей Комаровских.

Владимир Балтер высоко оценил работу нового подразделения на полях Башкирии.

— На текущий момент обработана площадь на 250 с лишним тысячах гектаров, — такие данные привел он во время встречи в правительстве республики с Ильшатом Фазрахмановым и ведущими аграрными бизнесменами региона. — По итогам года планируем выйти на 400 тысяч гектаров обработки в республике. Работа идет слаженно, пользуется большой популярностью. В целом видим, что услуга МТК сейчас достаточно востребована.

В беседе с «РБ» Владимир Балтер уточнил, что услуга «под ключ» будет оказываться по всему спектру сельскохозяйственных работ.

— Начиная с предпосевной обработки почвы до сбора, а в перспективе и хранения урожая, — сказал руководитель лизинговой компании.

При этом он согласился с мнением Ильшата Фазрахманова, что путь, по которому вынужденно пошли МТС республики, став, по сути, агрохолдингами — с собственным растениеводством и животноводством, — не нужен.

— Нам бы очень хотелось, чтобы первый шаг, который сделал «Росагролизинг» по закупу и выводу на поля техники, дополнился инфраструктурой по хранению и переработке продукции — зерновых, крупяных и масличных культур. Вот тогда эта услуга будет полноценной и востребованной нашими аграриями, — сказал вице-премьер.

При этом, отвечая на вопрос «РБ», Ильшат Фазрахманов отметил, что услуги «МТК-РАЛ» оказываются только по предоплате, а значит, и воспользоваться ими сейчас могут только достаточно крепкие хозяйства. У многих еще на памяти, как республиканские МТС работали под процент от полученного урожая, сами сбывая его на рынках. Все это в итоге и привело к угасанию их деятельности.

— Мы не можем рисковать отношениями с «Росагролизингом», — считает Ильшат Фазрахманов. — Поэтому с самого начала они выстроены прозрачно и на понятных условиях.

О том, как сделать их более доступными, Владимир Балтер вел разговор с представителями регионального агробизнеса. Проходил он за закрытыми дверями, и подробности до прессы не довели.

— Башкортостан входит в пятерку регионов-лидеров по поставкам техники в лизинг. С нами сотрудничают свыше 650 аграриев республики, и за этими цифрами — многолетняя совместная работа, — заявил журналистам Владимир Балтер. — Продолжаем развивать это партнерство: поддерживать обновление парка хозяйств, расширять возможности «МТК-РАЛ». Эти направления дополняют друг друга и помогают решать общую задачу — обеспечивать аграриев техникой для своевременного выполнения полевых работ. Мы видим здесь большую поддержку со стороны региональных властей, поэтому выбрали этот регион как пилотный при создании машинно-технологической компании.

— Внушительный объем инвестиций от компании позволяет не просто обеспечивать хозяйства техникой, но и поддерживать их финансовую устойчивость, — отметил в свою очередь Ильшат Фазрахманов. — Экономическая цикличность АПК требует постоянного внимания: в периоды снижения стоимости урожая особенно важно сохранять ликвидность сельхозпроизводителей. В этом контексте программы «Росагролизинга» выступают как необходимый инструмент поддержки.

Он также подчеркнул, что аграрии региона собрали уже более трех миллионов тонн зерна, завершают уборку зерновых и приступают к сбору масличных культур — это трудоемкий этап. Перед хозяйствами стоит задача собрать около миллиона тонн подсолнечника.

— При этом погодные условия могут быстро меняться, поэтому очень важна гибкость в использовании техники, ее приобретении. И здесь сложно переоценить вклад «Росагролизинга», — оценил партнерские отношения вице-премьер.