Второй раз на те же грабли

Это предложение жителям района было представлено как проект мемориального комплекса с крематорием, о чем местный люд, покидая специально арендованный для этой встречи Дворец культуры в селе Михайловка, говорил то с негодованием, то с сарказмом. Кремацию усопших инициатор проекта Семен Пилюгин рассматривал сугубо как бытовую услугу.

Ни о каких национально-культурных традициях, религиозных обрядах, укоренившихся в течение нескольких тысяч лет у разных народов, речь не шла. Только бизнес.

У собравшихся возникло множество вопросов. Почему именно сейчас надо было обращаться к населению, которое и без того живет тревожными ожиданиями сообщений из зоны СВО, где воюют родственники и соседи? Почему инициатор собрания не ознакомился с предысторией вопроса, когда в свое время — одиннадцать лет назад — жители сел Подымалово, Чернолесовский, Мударисово, Михайловка, Красный Яр и других уже отклонили подобный проект, исходивший от другого предпринимателя? И не только отклонили, но и через суд доказали неуместность подобного объекта на давно закрытом, не пригодном для захоронений Западном кладбище. Как можно дважды наступать на одни и те же грабли? Да и надо ли отвлекать сельский люд от дел, которых летом и осенью просто невпроворот?

Председателем собрания избрали депутата Уфимского района Ильдара Асфаганова, проживающего в Подымалово. Секретарем — депутата Красноярского сельсовета, школьную учительницу Людмилу Захарову из села Чернолесовский. Таким образом, процедура ведения собрания была полностью легитимна и задокументирована. Также из официальных лиц присутствовали: депутат Госсобрания — Курултая РБ, председатель комитета по государственному строительству и местному самоуправлению Владимир Нагорный, заместитель главы администрации Уфимского района — бизнес-шериф Руслан Исмагилов, заместитель начальника управления коммунального хозяйства и благоустройства администрации Уфы Данил Галиулин, депутаты Красноярского сельсовета, главы ряда сельских поселений Уфимского района. А также представители мусульманского духовенства — советник муфтия ЦДУМ России Тал­гата Таджуддина Валиахмет-хазрат, имам-хатиб Уфимского района Фарит-хазрат, хазраты сел Михайловка, Красный Яр, Николаевка и Дмитриевка.

Бизнесмен, как уже говорилось выше, представил свой проект как некий мемориальный комплекс для увековечения имен павших в военных операциях. Но сразу же возникло недоумение: зачем мемориальный комплекс прятать в лесу, на месте заброшенного кладбища? Не уместнее было бы создать комплекс с именами славных воинов на видном месте, скажем, в центре крупного села, чтобы его могли видеть и стар и млад? Постепенно выяснилось, что бизнесмен видит мемориал непременно в комплексе с крематорием. Атмосфера в зале накалялась. Тем не менее разговор шел по существу предлагаемого, как сказал сам бизнесмен, инвестиционного проекта, тем более что в зале собралась достаточно подготовленная и образованная аудитория.

— Лично я не против крематория как такового, в некоторых городах-миллионниках он имеется, — сказала жительница села Чернолесовский Елена Порываева, юрист по профессии. — Пока в проекте, вынесенном на обсуждение, вижу одни риски и потенциальный вред. У нас в селе Михайловка уже имеется ритуальный комплекс «Поклон», который вполне удовлетворяет потребности населения в этой сфере, там есть и зал для прощания, и магазин ритуальной атрибутики, и иные вспомогательные помещения. Главный вопрос к земельному участку: у него есть судебная история. Десять лет назад он был признан непригодным для строительства крематория, а фундамент из нескольких поспешно вбитых свай суд признал самовольной постройкой, подлежащей сносу (в редакции имеются копии всех судебных решений. — Авт.). Есть и другие документально подтвержденные обстоятельства: санитарное заключение, близкое залегание грунтовых вод, уклон местности в сторону населенных пунктов, направление преобладающих ветров в сторону поселений, наличие природоохранных ограничений и памятника природы.

Советник верховного муфтия России Валиахмет-хазрат также высказался против проектирования и строительства крематория, подчеркнув, что с точки зрения ислама кремация — это харам, грех.

Выступивших было много. Все продемонстрировали единодушие. В ходе открытого голосования никто не поддержал бизнесмена. 90 участников собрания проголосовали против, двое — воздержались. К итоговому протоколу были приложены листы с 2657 подписями жителей района, выразивших несогласие с проектом сооружения крематория. Копия направлена в органы муниципальной и региональной власти республики. Главе Уфимского района Н. П. Ельникову и главе Красноярского сельсовета Д. Р. Зубаирову рекомендовано не допускать реализацию данного проекта, а земельный участок на Западном кладбище привести в первоначальное состояние с учетом вступивших в законную силу судебных решений.

Присутствовавший на собрании заместитель председателя Совета депутатов Уфимского района, генеральный директор ритуального комплекса «Поклон» Марат Усманов сообщил, что в Орджоникидзевском районе, в промышленной зоне за поселком Ново-Александровка, уже отведен земельный участок под строительство крематория, общественные слушания проведены, подстанцию установили. Глава региона Радий Хабиров свои поручения по закладке там крематория не отменял, но начало строительных работ пока отложено. Представитель администрации Уфы Данил Галиулин подтвердил информацию руководителя ритуального комплекса «Поклон».

Кстати, Марат Усманов — человек военный, 27 лет прослужил в армейских подразделениях, слов не ветер бросать не привык. Спустя несколько дней после собрания он признался журналисту «РБ»: «На практике частный крематорий — это прямой путь к криминалу. И вряд ли правоохранительные органы будут в восторге, если такой объект появится у нас в районе». Он привел и такую цифру: «Поклон» осуществляет более ста захоронений в месяц, и только один случай приходится на кремацию. И то по завещанию усопшего. Для этого родственники везут покойника, как правило, в Сарапул, за 300 км от Уфы, где такая услуга оказывается. Вопреки завещанию предавать тело огню, подчеркивает Усманов, большой грех.

Выяснилось также, что бизнесмен Пилюгин не обращался со своим предложением в администрацию Уфимского района.

— У нас принято все бизнес-проекты, предлагаемые к реализации на территории района, анализировать на инвестчасе, — рассказал бизнес-шериф Уфимского района Руслан Исмагилов. — Но с проектом крематория к нам никто не обращался. Поэтому инициатор, скорее всего, не знал предыстории вопроса.

КОМПЕТЕНТНО

Редакция «РБ» обратилась в администрацию Уфы с просьбой подробнее рассказать о перспективах строительства в городе крематория. В пресс-службе мэрии дали такой ответ:

«В связи с тем, что сегодня на территории города остро стоит вопрос с местами под захоронение, для реализации прав граждан на захоронение муниципалитет прорабатывает вопрос строительства муниципального крематория. Для этих целей в соответствии с действующим законодательством в 2021 году проведены общественные обсуждения и подобран земельный участок с кадастровым номером 02:55:000000:43460 для размещения муниципального крематория в Орджоникидзевском районе, южнее ул. Парижской Коммуны. Проект получил положительное заключение государственной экспертизы.

Крематорий площадью 1620 кв. метров будет оснащен двумя современными кремационными печами и создаст 21 рабочее место. Общая инфраструктура включает также колумбарий и участки кладбища. Стоимость строительства составляет 343,9 млн рублей.

Данный объект отвечает растущим потребностям миллионного города в качественных ритуальных услугах и соответствует всем современным стандартам. В настоящее время вопрос реализации проекта зависит от выделения финансирования. Профильные службы прорабатывают возможность включения данного проекта в Республиканскую адресную инвестиционную программу (РАИП)».