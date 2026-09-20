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Общество
20 Сентября , 04:26

В Башкирии стартовал телемарафон «Всё для Победы»

В эфире трех телеканалов республики в течение дня пройдет телемарафон.

В Башкирии стартовал телемарафон «Всё для Победы»В Башкирии стартовал телемарафон «Всё для Победы»
В Башкирии стартовал телемарафон «Всё для Победы»

Свои усилия объединили БСТ, «Башкортостан 24» и «Вся Уфа», сообщает оргкомитет мероприятия. В режиме нон-стоп до 21.30 будет проходить телемарафон, направленный на поддержку участников спецоперации и членов их семей.

Запланированы встречи с волонтерами, прямые эфиры из волонтерских штабов. Также покажут сюжеты о медиках, депутатах, бизнесменах, общественниках, которые лично выезжали в зону спецоперации. Особое внимание будет уделено семьям бойцов и волонтерам-школьникам.

Насыщенной и яркой будет музыкальная составляющая телемарафона. С экрана прозвучат песни, посвященные защитникам Родины, а также мелодии времен Великой Отечественной войны.

Фото: оргкомитет телемарафона.

Автор:Виктор УХОВ.
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