Руководители телеканалов Башкирии рассказали о марафоне «Всё для Победы»

О том, что ожидает телезрителей в течение дня, рассказали директора телерадиовещательной компании «Башкортостан» Рустам Зарафутдинов, ГТРК «Башкортостан» Азамат Салихов и медиадома «Вся Уфа» Дмитрий Каретко.

— Эфир пройдет в последний день голосования на выборах. Мы не перекликаемся с ним, но видим определенную взаимосвязь. В том смысле, что народ сегодня, объединившись вокруг одной идеи, делает свой выбор на избирательных участках. А мы хотим в очередной раз обратить внимание на тех, кто сегодня и на передовой, и в тылу кует нашу Победу, — подчеркнул Рустам Зарафутдинов.

Телемарафон стартует одновременно на трех телеканалах. Уникальными будут только выпуски новостей и отдельные программы. В остальном все три канала будут транслировать одну и ту же картинку. За утренний эфир отвечает БСТ, за дневной — «Башкортостан 24», вечернюю программу готовит «Вся Уфа».

На БСТ планируют показать работу волонтеров в селах и городах Башкирии. «Башкортостан 24» готовит включения из Луганской Народной Республики и Запорожья, где служат уроженцы республики. Также он впервые покажет музей военных журналистов, который создается в фойе телецентра. На обоих каналах в прямом эфире будут плести маскировочные сети и костюмы для снайперов, которые затем отправят на СВО. Канал «Вся Уфа» проведет занятия по тактической медицине и покажет процесс сборки квадрокоптеров. Также в эфире выступят общественные и политические деятели, известные артисты.

Руководители телеканалов отметили, что идея провести такой марафон была коллективной, и хотя она была сопряжена с определенными техническими трудностями, это стоило того.

— Мы конкуренты в обычной жизни, но здесь нет места конкуренции. Вместе мы должны стать сильнее в три раза. Уверен, что это станет историческим событием в истории башкирского телевещания, — выразил уверенность Рустам Зарафутдинов.

Фото: Александр КОРОЛЁВ.