+16 °С
Облачно
ВКOKДЗЕНTelegramМАХ
Общество
20 Сентября , 12:01

В Башкирии проголосовали политики и артисты

Известные люди республики пришли на избирательные участки.

В Башкирии проголосовали политики и артистыВ Башкирии проголосовали политики и артисты
В Башкирии проголосовали политики и артисты

Известные люди Башкирии показывают высокую гражданскую активность, посетив избирательные участки. Это политики, артисты, духовные лидеры, общественники, сообщает «Башинформ».

Так, сегодня, 20 сентября, на избирательный участок пришел с cупругой и сыновьями глава Башкирии Радий Хабиров. Ранее УИК посетили премьер-министр Андрей Назаров и сенатор от Башкирии Лилия Гумерова.

В селе Зубово на УИК пришел Верховный муфтий России, председатель Центрального духовного управления мусульман Талгат Таджуддин. Также на свои избирательный участки пришли митрополит Уфимский и Башкортостанский Филарет и главный раввин республики Дан Кричевский.

Нарядная, в приподнятом настроении выборы посетила заслуженная артистка России и народная артистка Башкирии Назифа Кадырова.

«На выборы мы идем, как на праздник, — поделилась певица. — Помню наше детство, когда ходили с родителями: играла музыка, самовары кипели, народ шел с удовольствием. Я и сегодня в таком же настроении. Это же решается будущее нас и наших детей, никто не должен оставаться в стороне».

Фото: «Башинформ».

Автор:Евгений СОКОЛОВ
Читайте нас

© 2026 Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Об использовании персональных данных

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Набиева Г. Р.

Редактор сайта Тюнёва Н. Р.

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
gazeta_rb@mail.ru
Адрес
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: gazrb@mail.ru
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru