В Башкирии проголосовали политики и артисты

Известные люди Башкирии показывают высокую гражданскую активность, посетив избирательные участки. Это политики, артисты, духовные лидеры, общественники, сообщает «Башинформ».

Так, сегодня, 20 сентября, на избирательный участок пришел с cупругой и сыновьями глава Башкирии Радий Хабиров. Ранее УИК посетили премьер-министр Андрей Назаров и сенатор от Башкирии Лилия Гумерова.

В селе Зубово на УИК пришел Верховный муфтий России, председатель Центрального духовного управления мусульман Талгат Таджуддин. Также на свои избирательный участки пришли митрополит Уфимский и Башкортостанский Филарет и главный раввин республики Дан Кричевский.

Нарядная, в приподнятом настроении выборы посетила заслуженная артистка России и народная артистка Башкирии Назифа Кадырова.

«На выборы мы идем, как на праздник, — поделилась певица. — Помню наше детство, когда ходили с родителями: играла музыка, самовары кипели, народ шел с удовольствием. Я и сегодня в таком же настроении. Это же решается будущее нас и наших детей, никто не должен оставаться в стороне».

Фото: «Башинформ».