Радий Хабиров пришёл на выборы с семьёй

Глава Башкирии Радий Хабиров исполнил свой гражданский долг, проголосовав на выборах. Руководитель региона вместе с супругой Каринэ Хабировой, сыновьями Фаритом и Тимером пришел на избирательный участок № 109 в здании ГКЗ «Башкортостан».

«Башкортостан известен своей высокой электоральной культурой, — прокомментировал Хабиров в соцсетях. — Жители республики всегда осознанно и очень ответственно подходят к выборам, приходят голосовать семьями, в хорошем настроении. На многих избирательных участках царит атмосфера праздника. Потому и явка у нас — традиционно высокая».

Глава Башкирии пожелал удачи политическим партиям, участвующим в избирательном процессе, и напомнил, что проголосовать можно сегодня до 20 часов.

Фото: соцсети Радия ХАБИРОВА.