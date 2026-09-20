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Общество
20 Сентября , 10:01

Радий Хабиров пришёл на выборы с семьёй

Глава Башкирии посетил избирательный участок.

Радий Хабиров пришёл на выборы с семьёйРадий Хабиров пришёл на выборы с семьёй
Радий Хабиров пришёл на выборы с семьёй

Глава Башкирии Радий Хабиров исполнил свой гражданский долг, проголосовав на выборах. Руководитель региона вместе с супругой Каринэ Хабировой, сыновьями Фаритом и Тимером пришел на избирательный участок № 109 в здании ГКЗ «Башкортостан».

«Башкортостан известен своей высокой электоральной культурой, — прокомментировал Хабиров в соцсетях. —  Жители республики всегда осознанно и очень ответственно подходят к выборам, приходят голосовать семьями, в хорошем настроении. На многих избирательных участках царит атмосфера праздника. Потому и явка у нас — традиционно высокая».

Глава Башкирии пожелал удачи политическим партиям, участвующим в избирательном процессе, и напомнил, что проголосовать можно сегодня до 20 часов.

Фото: соцсети Радия ХАБИРОВА.

Автор:Евгений СОКОЛОВ
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