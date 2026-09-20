Федеральный спикер: «В Башкирии народ видит, насколько неравнодушна власть»

По мнению Антона Лукаша, в Башкирии сложился конструктивный диалог между властью и населением. Власть видит ситуацию в разных группах населения, и это приносит результат — граждане видят, насколько неравнодушна власть и насколько адекватно принимает решения. Это сказывается в том числе на явке во время выборов.

«Молодежь — она честная, искренняя, и очень легко ведется на популизм, — поделился федеральный эксперт во время прямого включения в Общественном пресс-центре по выборам. — Потому что еще недостаточно опыта для того, чтобы верифицировать эту ситуацию. И огромную роль здесь играет и государство, и гражданское общество, чтобы защитить от искажений. Я не говорю о свободе слова, я говорю об ограничении свободы лжи и свободы подделок, фейков и манипуляций. Вот это состоялось, причем состоялось это не административным путем, а состоялось в ходе дискуссий».

Также Лукаш выразил уверенность в том, что молодежь в Башкирии идет голосовать сознательно, так как результаты выборов повлияют на их дальнейшую жизнь.

Ранее мы сообщали о попытках информационных вбросов на выборах в республике.

Фото: стоп-кадр видео.