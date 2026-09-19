На выборах в Башкирии разоблачили фейк о принуждении к голосованию

За первые два дня голосования в колл-центр Общественного штаба наблюдению за выборами поступило более 12 тысяч сообщений. Об этом в пресс-центре по выборам в Уфе сообщил зампредседателя Общественной палаты РБ, замруководителя Общественного штаба Рамиль Рахимов. В их числе — сигналы о якобы замеченных нарушениях.

«Бывают недочеты, к примеру, неправильно поставлен стол, — рассказал Рамиль Насибуллович. — Человека записали, что он открепился, а он не открепился, в списке не оказалась правильная фамилия, и так далее. Это недочеты, юридические тонкости — они все решаются. У нас есть юристы, которые дежурят в колл-центре, все это мы быстро исправляем».

Также Рахимов рассказать о попытках информационных вбросов.

«Вчера у нас в Уфимском районе был такой вброс, — поделился спикер. — Что якобы директорам школ и садиков в жестком порядке приказали работать с родителями школьников и воспитанников детских садов, чтобы они голосовали за одну очень известную партию. Что это? Это попытка дискредитировать эту партию на самом деле. Ничего на самом деле такого не было. Мы специально мы проверяли, расспрашивали избирателей. Нет такого, это неправда».

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