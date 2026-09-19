В Башкирии начался второй день голосования

На территории региона действует 3250 участковых избирательных комиссий. Все они будут работать до 20.00 по местному времени. Продолжается также акция «Рахмат», в рамках которой можно получить скидки в магазинах-партнерах.

В ходе трехдневного голосования жители республики выбирают депутатов Государственной Думы РФ, депутата Государственного Собрания — Курултая Республики Башкортостан по Кизильскому избирательному округу № 28, а также депутатов представительных органов местного самоуправления.

Напомним, по данным ЦИК РБ, первый день голосования продемонстрировал традиционно высокую активность избирателей региона. Свой выбор сделали 931182 человека, что составляет 31,89 процента от общего числа избирателей. Явку более 40 процентов показали Аскинский, Благоварский, Зианчуринский, Зилариский, Миякинский, Салаватский и Янаульский районы. В лидерах также города Нефтекамск и Салават, где явка составила свыше 30 процентов.