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Общество
18 Сентября , 16:12

По итогам первого дня выборов в Башкирии проголосовала почти треть избирателей

Заместитель председателя ЦИК Башкирии Марат Гадилов в Общественном пресс-центре по выборам сообщил об итогах первого дня голосования в республике.

По итогам первого дня выборов в Башкирии проголосовала почти треть избирателейПо итогам первого дня выборов в Башкирии проголосовала почти треть избирателей
По итогам первого дня выборов в Башкирии проголосовала почти треть избирателей

— После закрытия избирательных участков собрали информацию по явке избирателей, о ходе голосования, Всего на сегодня проголосовали 931182 избирателя, что составляет 31,89 процента от общего числа избирателей, которые были включены в списки избирателей на начало голосования, — сказал Марат Гадилов.

Он отметил, что несмотря на рабочий день, это хороший показатель. Высокую явку — более 40 процентов — показали Аскинский, Благоварский, Зиануринский, Зилариский, Миякинский, Салаватский, Янаульский районы, а также города Нефтекамск и Салават, где явка составила свыше 30 процентов.

— Это результат серьезной работы, которую проделали и избирательная система, сами кандидаты и политические партии, органы государственной власти и органы местного самоуправления, — отметил Марат Гадилов.

Фото: Александр Королев. 

Автор:Альбина ЗУБАРЕВА
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