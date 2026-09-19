Эксперт: «На выборах в Башкирии научились работать без нарушений»

Участие в беседе приняли председатель Совета при главе РБ по правам человека и развитию институтов гражданского общества Зульфия Гайсина и председатель Комиссии Совета по правам человека при главе РБ по предпринимательству, экономическим правам и свободам, борьбе с коррупцией, взаимодействию с правоохранительными органами, содействию ОНК Валех Аббасов.

Зульфия Гайсина отметила, что за годы избирательный процесс в стране претерпел изменения в лучшую сторону.

— Вспоминаются нулевые годы, когда выборы проходили достаточно тяжело, — поделилась спикер. — Были действительно существенные нарушения прав как избирателей, так и кандидатов, когда были многочисленные судебные процессы, громкие скандалы. Сейчас мы наблюдаем совершенно обратную картину: на наших избирательных участках научились работать без нарушений. Для меня как для юриста это самое главное. И я считаю, что у избирателей не должно быть никаких сомнений в том, что выборы проходят честно, проходят на том уровне, который предусматривается всеми нормативно-правовыми актами.

В свою очередь, Валех Аббасов подчеркнул высокую гражданскую активность наших граждан.

— 2026 год объявлен президентом Годом единства народов России, — напомнил Валех Османович. — И поставленная главой государства задача в Год единства у нас в республике успешно реализуется. Доказательство тому — тот факт, что явка избирателей в первый день составила почти 32 процента. Это результат труда всей нашей команды, и я очень надеюсь, что этот темп сохранится. Напоминаю, что в среднем по России явка составила 23 процента.

Фото: Александр КОРОЛЕВ.