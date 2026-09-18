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Общество
18 Сентября , 03:35

В Башкирии на избирательные участки пришли первые голосующие

В первый день выборов избиратели республики уже успели проголосовать.

Фото: Айсылу ВАХИТОВА // газета «Восход»Фото: Айсылу ВАХИТОВА // газета «Восход»
Фото: Айсылу ВАХИТОВА // газета «Восход»

Утром 18 сентября, как только избирательные участки распахнули двери, первые голосующие уже выполнили свой гражданский долг. Среди самых активных избирателей оказался житель Ишимбая Ильдар Ибрагимов, работающий техником в БашРТС.

«Никогда не пропускаю выборы. Уверен, что каждый голос избирателя важен для России. Очень важно показать свою активность в социально-политической жизни страны», — заявил ишимбаец корреспондентам газеты «Восход».

Напомним, 18, 19 и 20 сентября по всей стране проходят выборы депутатов Государственной Думы. В Башкирии также проходят дополнительные выборы в Государственное Собрание — Курултай республики и выборы в органы местного самоуправления.

Участковые избирательные комиссии в дни голосования работают с 8.00 до 20.00 часов.

Автор:Вадим АНДРЕЕВ
Теги:ишимбайвыборы
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