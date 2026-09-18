В Башкирии на избирательные участки пришли первые голосующие

Утром 18 сентября, как только избирательные участки распахнули двери, первые голосующие уже выполнили свой гражданский долг. Среди самых активных избирателей оказался житель Ишимбая Ильдар Ибрагимов, работающий техником в БашРТС.

«Никогда не пропускаю выборы. Уверен, что каждый голос избирателя важен для России. Очень важно показать свою активность в социально-политической жизни страны», — заявил ишимбаец корреспондентам газеты «Восход».

Напомним, 18, 19 и 20 сентября по всей стране проходят выборы депутатов Государственной Думы. В Башкирии также проходят дополнительные выборы в Государственное Собрание — Курултай республики и выборы в органы местного самоуправления.

Участковые избирательные комиссии в дни голосования работают с 8.00 до 20.00 часов.