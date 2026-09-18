+7 °С
Ясно
ВКOKДЗЕНTelegramМАХ
Общество
18 Сентября , 03:00

Сегодня в Башкирии стартовали трёхдневные выборы

Сегодня, 18 сентября, на избирательных участках республики начались выборы депутатов Государственной Думы, дополнительные выборы депутата регионального парламента по 28 округу, депутатов Горсовета Уфы и депутатов представительных органов местного самоуправления. Голосование продлится три дня — также 19 и 20 сентября.

Сегодня в Башкирии стартовали трёхдневные выборыСегодня в Башкирии стартовали трёхдневные выборы
Сегодня в Башкирии стартовали трёхдневные выборы

Участковые комиссии открылись в 8:00 и будут работать до 20:00. Такой же график сохранится в субботу и воскресенье.

Голосование обеспечивают Центральная избирательная комиссия, 69 территориальных и 3249 участковых избирательных комиссий, из которых 41 комиссия работает в местах временного пребывания граждан.

Граждане, которые не могут по уважительным причинам прибыть в помещение для голосования, имеют право подать заявление о голосовании на дому. Это можно сделать через участковую комиссию или МФЦ — не позднее 14:00 20 сентября.

Также в этом году более 13 тысяч избирателей воспользовались сервисом «Мобильный избиратель».

Особое внимание уделено обеспечению избирательных прав граждан с ограниченными возможностями. В республике зарегистрировано более 235 тысяч граждан с инвалидностью. Для удобства этой категории обеспечивается доступность избирательных участков.

В республике определены пять специализированных избирательных участков для голосования инвалидов по зрению. Они расположены в Уфе (два участка), в Стерлитамаке, Белебее и Давлеканово — по одному участку. Для помощи гражданам с ограниченными возможностями сформирован пул волонтеров — порядка 2,5 тысячи добровольцев. К выборам подготовлено более 13 тысяч общественных наблюдателей, в их составе 3000 блогеров, которые будут оперативно рассказывать о происходящем на избирательных участках.

Также свою работу начали Центр общественного наблюдения и колл-центр Общественного штаба по наблюдению за выборами.

В дни выборов во всех муниципалитетах республики пройдет акция «Рахмат».
 
Задать свои вопросы по выборам можно по номерам горячих линий.
Горячая линия ЦИК России: 8-800-200-00-20.
Горячая линия связи с избирателями ЦИК Башкирии: 8-800-347-54-54. Время работы: 18, 19, 20 сентября с 08.00 до 20.00, 21, 22 сентября с 10.00 до 14.00.

Обращения жителей республики, связанные с соблюдением законодательства в период голосования, принимает колл-центр Общественного штаба по наблюдению за выборами по телефону: +7 (347) 218-16-84. Часы работы: с 8.00 до 20.00.

Фото: Раиф Бадыков. 

Автор:Альбина ЗУБАРЕВА
Читайте нас

© 2026 Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Об использовании персональных данных

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Набиева Г. Р.

Редактор сайта Тюнёва Н. Р.

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
gazeta_rb@mail.ru
Адрес
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: gazrb@mail.ru
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru