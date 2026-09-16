В дни голосования в Башкирии пройдёт акция «Рахмат»

Организаторами акции «Рахмат» выступают спортивно-патриотический центр Республики Башкортостан «Алга, патриот!» совместно с Башкирской торговой ассоциацией и бизнес-партнерами.

Главное новшество в том, что в отличие от предыдущих лет жителям республики будет выдаваться не браслет, а бумажный купон, в нижнем поле которого изображен QR-код. Он предназначен только для входа на сайт акции «Рахмат2026».

Внимание! Для входа на сайт акции и участия в самой акции не требуется регистрация, не нужно вносить никаких персональных данных и оставлять свои контакты! Если вам поступила другая информация, это повод насторожиться.

Скидка предоставляется при предъявлении купона, а на сайт нужно заглянуть, чтобы увидеть список партнеров акции в своем населенном пункте. Это могут быть магазины, кофейни, автомойки, парикмахерские и так далее.

Купон не имеет номера. Никакой дополнительной информации для получения скидки предоставлять не нужно.

— В этом году акция «Рахмат» пройдет в формате скидок без розыгрыша призов. Мы очень благодарны социально ориентированным предпринимателям, которые согласились поддержать данную акцию. Она проходит в Башкирии с 2007 года, и мы всегда получаем от жителей республики только положительные отклики. — рассказал директор спортивно-патриотического центра Республики Башкортостан «Алга, патриот!» Ринат Хабиров. — Несмотря на непростое для бизнеса время, у нас в этом году набралось около тысячи партнеров по всей Башкирии. Акцией охвачены все муниципалитеты: 54 района, 9 городских округов.

Организаторы напомнили, что сайт «Рахмат2026» является основным ресурсом акции. Он не требует регистрации, будет иметь форму обратной связи для решения возникающих вопросов. Информация на сайте будет оперативно обновляться.

Ринат Хабиров отметил, что купоны уже доставлены во все районы и города Башкирии. Получить их можно будет у волонтеров на своем избирательном участке уже утром 18 сентября.

Важно: скидка не распространяется на товары, участвующие в других акциях; при наличии двух скидок на один товар применяется наибольшая; скидки не суммируются; один купон дает скидку на одну покупку или одну услугу у партнера акции.

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