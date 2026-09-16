Путин обратится к россиянам в связи с выборами

Сегодня, 16 сентября, в 18 часов по московскому времени президент России Владимир Путин обратится к россиянам по случаю предстоящих выборов в Госдуму. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

В шесть вечера президент планирует обратиться с телеобращением к гражданам страны по случаю предстоящих всеобщих парламентских выборов», — приводит информагентство слова Пескова.

Напомним, голосование на выборах депутатов различного уровня состоится с 18 по 20 сентября.

Фото: официальный сайт Кремля.