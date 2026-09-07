Радий Хабиров: Администрация Нефтекамска должна взять на себя похороны детей

Пожары с гибелью людей произошли в Альшеевском районе, а также в селе Амзя городского округа Нефтекамск, где погибли несовершеннолетние в возрасте 4, 6 и 13 лет. Докладчик пояснил, что на момент пожара дети были дома одни. Семья состояла на учете, как находящаяся в социально опасном положении.

По его словам, сегодня на месте комитетом проведено заседание КЧС (комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций), организовано оказание необходимой помощи семье.

Глава Башкирии Радий Хабиров спросил о причинах произошедшего, ведь в домах многодетных семей, тем более находящихся в сложном социальном положении, в обязательном порядке должны устанавливаться пожароизвещатели.

Как пояснил докладчик, пожароизвещатель в этом доме был установлен, но как выяснили эксперты, которые в настоящий момент работают на месте трагедии, в приборе отсутствовал элемент питания. То есть он был отключен.

«Во время встреч с главами сельских поселений я неоднократно говорил, что семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации – их зона ответственности. Вы обязаны регулярно их посещать, выяснять, как там обстоят дела. В данном случае, вы сами говорите, что это – крайне неблагополучная семья, где росли три ребенка. Они-то в чем виноваты? Прошу доложить мне, чем занималась администрация, кто выезжал в эту семью, и вообще – работали с ней ответственные лица или нет. Данная трагедия должна послужить нам всем уроком. Мы постоянно говорим на тему помощи семьям, а у нас три ребенка погибли», – подчеркнул руководитель республики.

Кроме того, Радий Хабиров поручил администрации Нефтекамска взять на себя организацию и проведение похорон погибших детей.

Фото: скришот оперативного совещания правительства РБ.