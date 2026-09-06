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Происшествия
6 Сентября , 18:37

Трагедия в Башкирии: три ребёнка погибли во время пожара

Трагедия произошла в селе Амзя города Нефтекамска, где загорелся частный жилой дом. После ликвидации горения в доме обнаружены тела троих детей — мальчиков четырех и двенадцати лет, а также девочки шести лет.

Трагедия в Башкирии: три ребёнка погибли во время пожараТрагедия в Башкирии: три ребёнка погибли во время пожара
Трагедия в Башкирии: три ребёнка погибли во время пожара

Пожар случился сегодня вечером — на улице Южной села Амзя загорелся дом.  К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения в доме происходило открытое горение.

К тушению было привлечено 28 человек и 13 единиц техники. Открытое горение ликвидировано на площади 50 квадратных метров, сообщает пресс-служба МЧС Башкортостана.

Самое страшное ждало спасателей внутри дома: три детских трупа. Их обнаружили при разборе пожарища.

На месте продолжают работу экстренные службы и дознаватель МЧС России. Причина возгорания и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Следком возбудил уголовное дело по факту гибели троих несовершеннолетних.

Фотографии предоставлены пресс-службой МЧС России по Республике Башкортостан.

Трагедия в Башкирии: три ребёнка погибли во время пожара
Трагедия в Башкирии: три ребёнка погибли во время пожара
Трагедия в Башкирии: три ребёнка погибли во время пожара
Автор:Надежда ТЮНЁВА
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