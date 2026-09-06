Трагедия в Башкирии: три ребёнка погибли во время пожара

Пожар случился сегодня вечером — на улице Южной села Амзя загорелся дом. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения в доме происходило открытое горение.

К тушению было привлечено 28 человек и 13 единиц техники. Открытое горение ликвидировано на площади 50 квадратных метров, сообщает пресс-служба МЧС Башкортостана.

Самое страшное ждало спасателей внутри дома: три детских трупа. Их обнаружили при разборе пожарища.

На месте продолжают работу экстренные службы и дознаватель МЧС России. Причина возгорания и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Следком возбудил уголовное дело по факту гибели троих несовершеннолетних.

Фотографии предоставлены пресс-службой МЧС России по Республике Башкортостан.