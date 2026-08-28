В Уфе представили опыт внедрения ИИ для обеспечения безопасности отдыха

На территории экопарка расположены гостевые домики для круглодичного проживания, пляжи с пологими спусками, для гостей с ОВЗ создана доступная среда — пандусы и удобные дорожки, адаптированные входы, навигация и указатели. Это флагманский проект, который представили участникам не просто как объект рекреации, а как действующую модель социального единства.

Как рассказал спикер, в ходе тестирования системы ИИ-мониторинга проводится обучение нейросетей для создания видеоаналитики поведения людей на воде и на суше, что позволит распознавать на изображении огнестрельное и холодное оружие, аномалии, конфликты, небезопасное купание, курение в неположенных местах, задымление, проникновение на периметр и другие ситуации, требующие немедленного реагирования. Также работает умное ТВ — интеллектуальная система телевидения в номерах и домах. Планируется, что после тестирования и обучения система будет мгновенно оповещать службу безопасности, администрацию о потенциальных угрозах, с ее помощью будет возможно предупреждать инциденты, поскольку раннее выявление рисков снижает вероятность происшествий на воде и на территории. Обработка данных ведется в рамках законодательства о персональных данных.

Кроме того, на территории экопарка тестируется контроль качества и помощь по жесту. При успешной работе системы в дальнейшем планируется, что ИИ будет распознавать жесты, сигнализирующие о потребности в помощи, в том числе у людей с ОВЗ, и автоматически направлять ближайшего сотрудника. Таким образом, вызов персонала будет происходить мгновенно, система позволит снизить время ожидания помощи, в приоритете будут люди с ОВЗ. Параллельно можно будет контролировать работу персонала, соответствие действий сотрудников должностным инструкциям и стандартам сервиса. Все это исключит проявления халатности и равнодушия и обеспечит мгновенную реакцию при возникновении рисков.

Что особенно важно в нынешних условиях, ИИ будет проводить мониторинг неба и БПЛА. Для Партнерам поставлена задача внедрить на территории экопарка систему, которая способна обнаружить беспилотники и при объявлении опасности включать систему оповещения, благодаря чему гости и объекты экопарка будут находиться под защитой.

— Безопасность и доступность — это фундамент общественного доверия. Когда человек знает, что его защитят умные системы, а инфраструктура встретит без барьеров, и возникает то самое чувство локтя и единства, — отметил Артур Насретдинов.

Технологической основой комплекса выступает система видеоаналитики российского разработчика, которая применяется не только в Башкирии, но и на пляжах и в отелях России, уточнили в пресс-службе Общественной палаты РБ.

Как уже сообщалось ранее, VIII Гражданский форум Республики Башкортостан состоялся в Уфе 27 августа. В его программу вошли 25 тематических секций, где вступили около 160 спикеров из 19 регионов страны.

Фото: Ляйсан ГАРРАПОВА.