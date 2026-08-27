На VIII Гражданском форуме в Уфе обсудили поддержку участников СВО

Главной идеей Гражданского форума в этом году стала трансформация гражданского общества в условиях специальной военной операции. Особое внимание уделяется поддержке участников СВО и их семей, патриотическому воспитанию молодежи, сохранению традиционных ценностей и роли институтов гражданского общества в предстоящих выборах.

— Мы постарались организовать работу форума таким образом, чтобы все ключевые вопросы, которые стоят сегодня перед нашей страной, были рассмотрены, — подчеркнул, приветствуя участников мероприятия, заместитель руководителя администрации главы республики Данияр Абдрахманов. — Мы уверены, что каждый из вас, приехав со своими идеями и наработками, получит опыт других регионов, и все это будет в итоге реализовано во благо нашей страны.

В программе форума — 25 секций: дискуссионные площадки, семинары, мастер-классы и интерактивные выставки, консультации юристов и экспертов по социальном проектированию, ярмарка ручных изделий. В пленарном заседании под названием «Трансформация гражданского общества в условиях СВО» примут участие глава республики Радий Хабиров и советник президента России, председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев.

— Сегодняшний форум — главное мероприятие для гражданских активистов, для гражданского общества. В этом году у нас очень много площадок, которые посвящены правозащитным темам. Я очень надеюсь, что наши дискуссии понравятся вам, и вы почерпнете что-то важное и интересное для себя, — отметила председатель Совета при главе Республики Башкортостан по правам человека и развитию институтов гражданского общества Зульфия Гайсина.

Впервые Гражданский форум состоялся в республике в 2014 году под девизами «Действуем вместе» и «Республика Башкортостан — территория развития и согласия». Организаторы мероприятия — Фонд грантов главы РБ, Общественная палата РБ, Совет при главе РБ по правам человека и развитию институтов гражданского общества.

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