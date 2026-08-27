+16 °С
Облачно
ВКOKДЗЕНTelegram
Общество
27 Августа , 10:47

На VIII Гражданском форуме в Уфе обсудили поддержку участников СВО

Мероприятие собрало более тысячи участников — гражданских активистов, общественников, представителей некоммерческого сектора, а также 160 спикеров из 19 регионов страны.

На VIII Гражданском форуме в Уфе обсудили поддержку участников СВОНа VIII Гражданском форуме в Уфе обсудили поддержку участников СВО
На VIII Гражданском форуме в Уфе обсудили поддержку участников СВО

Главной идеей Гражданского форума в этом году стала трансформация гражданского общества в условиях специальной военной операции. Особое внимание уделяется поддержке участников СВО и их семей, патриотическому воспитанию молодежи, сохранению традиционных ценностей и роли институтов гражданского общества в предстоящих выборах.

— Мы постарались организовать работу форума таким образом, чтобы все ключевые вопросы, которые стоят сегодня перед нашей страной, были рассмотрены, — подчеркнул, приветствуя участников мероприятия, заместитель руководителя администрации главы республики Данияр Абдрахманов. — Мы уверены, что каждый из вас, приехав со своими идеями и наработками, получит опыт других регионов, и все это будет в итоге реализовано во благо нашей страны.

В программе форума — 25 секций: дискуссионные площадки, семинары, мастер-классы и интерактивные выставки, консультации юристов и экспертов по социальном проектированию, ярмарка ручных изделий. В пленарном заседании под названием «Трансформация гражданского общества в условиях СВО» примут участие глава республики Радий Хабиров и советник президента России, председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев.

— Сегодняшний форум — главное мероприятие для гражданских активистов, для гражданского общества. В этом году у нас очень много площадок, которые посвящены правозащитным темам. Я очень надеюсь, что наши дискуссии понравятся вам, и вы почерпнете что-то важное и интересное для себя, — отметила председатель Совета при главе Республики Башкортостан по правам человека и развитию институтов гражданского общества Зульфия Гайсина.

Впервые Гражданский форум состоялся в республике в 2014 году под девизами «Действуем вместе» и «Республика Башкортостан — территория развития и согласия». Организаторы мероприятия — Фонд грантов главы РБ, Общественная палата РБ, Совет при главе РБ по правам человека и развитию институтов гражданского общества.

Фото автора

Автор:Жанна МИРОНОВА
Читайте нас

© 2026 Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Об использовании персональных данных

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Набиева Г. Р.

Редактор сайта Тюнёва Н. Р.

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
gazeta_rb@mail.ru
Адрес
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: gazrb@mail.ru
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru