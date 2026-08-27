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Общество
27 Августа , 08:43

В Башкирии прокомментировали важность республиканского Гражданского форума

В Конгресс-холле «Торатау» в Уфе проходит VIII Гражданский форум Башкирии - ключевая республиканская площадка для диалога органов власти, общественных институтов, некоммерческого сектора и гражданских активистов.

В Башкирии прокомментировали важность республиканского Гражданского форумаВ Башкирии прокомментировали важность республиканского Гражданского форума
В Башкирии прокомментировали важность республиканского Гражданского форума

О важности форума корреспонденту «РБ» рассказала Марина Таран, член Общественной палаты РБ, председатель Комиссии по образованию, спорту, молодежной политике, развитию добровольчества и патриотическому воспитанию.

- В форуме принимают участие более тысячи гражданских активистов. Бесспорно, это оно из самых ярких событий в развитии некоммерческого сектора региона.

И, конечно, здесь представители гражданских инициатив, активисты некоммерческих организаций могут получить всю необходимую им помощь, знания, умения и где-то даже навыки практической деятельности. Есть возможность узнать ответы на многие вопросы, которыми задаются представители НКО в своей повседневной деятельности.

Программа форума обширна и разнообразна, она охватывает практически все направления работы НКО. Например, несколько площадок посвящены вопросам детства, проявления негативных процессов в подростковой среде, такой, например, как буллинг.

Сегодня главным посылом на площадке, посвященной этой проблеме, было обсуждение ситуации, когда система профилактики у нас в регионе в целом выстроена, так что осталось приложить усилия, чтобы она качественно заработала. А мешают этому где-то человеческий фактор, где-то иные проблемы. Но есть и их решения: улучшив прежде всего межведомственное взаимодействие, нам удастся минимизировать все негативные последствия.

Фото: ИА «Башинформ».

Автор:Владимир ЛЕОНТЬЕВ
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