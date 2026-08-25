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Общество
25 Августа , 18:20

В Уфе на фестивале «Молочная страна» обустроят «Медовый двор»

В субботу, 29 августа, в уфимском парке культуры и отдыха «Кашкадан» откроется семейный фестиваль «Молочная страна». На него приедут свыше сорока производителей мёда и медовой продукции из 18 районов Башкирии.

В Уфе на фестивале «Молочная страна» обустроят «Медовый двор»В Уфе на фестивале «Молочная страна» обустроят «Медовый двор»
В Уфе на фестивале «Молочная страна» обустроят «Медовый двор»

Участники медовой ярмарки привезут свыше 18 тысяч килограмм сладкого продукта нового урожая разных видов — липовый, гречишный, подсолнечниковый, в сотах.

Для реализации будет работать отдельная площадка — «Медовый двор». Посетители фестиваля смогут принять участие в дегустации медов, а также отдать свой голос за понравившийся образец в конкурсе «Народное голосование».

В пресс-службе минсельхоза отметили, что на ярмарке будет работать выездная ветеринарная лаборатория, оценивающая качество мёда.

Для гостей «Медового двора» предусмотрены фотозоны, тематические площадки, интерактивные программы и мастер-классы. Медовая ярмарка продолжит работу 30 августа.

Напомним, в 2026 году фестиваль проходит под эгидой Года большой дружной семьи (0+). Вход на мероприятие свободный. Начало фестиваля в 10-00 часов.

Фото: Рустам ВАЛЕЕВ.

Автор:Надежда ТЮНЁВА
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