В Уфе на фестивале «Молочная страна» обустроят «Медовый двор»

Участники медовой ярмарки привезут свыше 18 тысяч килограмм сладкого продукта нового урожая разных видов — липовый, гречишный, подсолнечниковый, в сотах.

Для реализации будет работать отдельная площадка — «Медовый двор». Посетители фестиваля смогут принять участие в дегустации медов, а также отдать свой голос за понравившийся образец в конкурсе «Народное голосование».

В пресс-службе минсельхоза отметили, что на ярмарке будет работать выездная ветеринарная лаборатория, оценивающая качество мёда.

Для гостей «Медового двора» предусмотрены фотозоны, тематические площадки, интерактивные программы и мастер-классы. Медовая ярмарка продолжит работу 30 августа.

Напомним, в 2026 году фестиваль проходит под эгидой Года большой дружной семьи (0+). Вход на мероприятие свободный. Начало фестиваля в 10-00 часов.

Фото: Рустам ВАЛЕЕВ.