В Уфе гостей фестиваля «Молочная страна» ждёт молочная ярмарка и «Молочный Цирк»

Мероприятие проходит под эгидой Года большой дружной семьи, что определило ключевые акценты в программе. Фестиваль, который проводится с 2011 года, закрепил за собой статус символа гостеприимства, любви к молочной продукции и уважения к труду сельхозпроизводителей.

По традиции каждый гость начнёт знакомство с праздником с приветственного стакана свежего молока, которое предоставляет основной партнёр — Стерлитамакский филиал ГК «Росмол» («Первый вкус»). В этом году организаторы подготовили не только полюбившиеся локации: молочную ярмарку, фермерский рынок, сырную лавку, площадки с мёдом, «Кумысную деревеньку» и «Экодеревню» — но и несколько новинок.

Впервые на фестивале будет представлен «Молочный Цирк» с выступлениями семейной труппы, а также организована интерактивная зона «Телячьи скачки» с надувными коровками для самых маленьких гостей от 1,5 до 4 лет. Кроме того, всех желающих ждёт акция «Молоко за вредность» — с 14 до 18 часов в мобильной студии радио «Спутник ФМ» можно будет обменять вредные для здоровья продукты (фастфуд, сладости, газировку и т.д.) на полезное молоко.

Для детей и взрослых будут работать интерактивные зоны, мастер-классы и концертные площадки. Вход на мероприятие свободный — начало.

Фото предоставлено организаторами фестиваля.