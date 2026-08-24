+20 °С
Облачно
ВКOKДЗЕНTelegram
Общество
24 Августа , 12:06

В Уфе гостей фестиваля «Молочная страна» ждёт молочная ярмарка и «Молочный Цирк»

29 августа в парке культуры и отдыха «Кашкадан» состоится 14-й ежегодный семейный фестиваль «Молочная страна».

В Уфе гостей фестиваля «Молочная страна» ждёт молочная ярмарка и «Молочный Цирк»В Уфе гостей фестиваля «Молочная страна» ждёт молочная ярмарка и «Молочный Цирк»
В Уфе гостей фестиваля «Молочная страна» ждёт молочная ярмарка и «Молочный Цирк»

Мероприятие проходит под эгидой Года большой дружной семьи, что определило ключевые акценты в программе. Фестиваль, который проводится с 2011 года, закрепил за собой статус символа гостеприимства, любви к молочной продукции и уважения к труду сельхозпроизводителей.

По традиции каждый гость начнёт знакомство с праздником с приветственного стакана свежего молока, которое предоставляет основной партнёр — Стерлитамакский филиал ГК «Росмол» («Первый вкус»). В этом году организаторы подготовили не только полюбившиеся локации: молочную ярмарку, фермерский рынок, сырную лавку, площадки с мёдом, «Кумысную деревеньку» и «Экодеревню» — но и несколько новинок.

Впервые на фестивале будет представлен «Молочный Цирк» с выступлениями семейной труппы, а также организована интерактивная зона «Телячьи скачки» с надувными коровками для самых маленьких гостей от 1,5 до 4 лет. Кроме того, всех желающих ждёт акция «Молоко за вредность» — с 14 до 18 часов в мобильной студии радио «Спутник ФМ» можно будет обменять вредные для здоровья продукты (фастфуд, сладости, газировку и т.д.) на полезное молоко.

Для детей и взрослых будут работать интерактивные зоны, мастер-классы и концертные площадки. Вход на мероприятие свободный — начало.

Фото предоставлено организаторами фестиваля.

Автор:Лариса ШЕПЕЛЕВА   
Читайте нас

© 2026 Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Об использовании персональных данных

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Набиева Г. Р.

Редактор сайта Тюнёва Н. Р.

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
gazeta_rb@mail.ru
Адрес
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: gazrb@mail.ru
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru