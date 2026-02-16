В Уфе обсудили направления сотрудничества с Ташкентской областью Узбекистана

В работе приняли участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Узбекистана в России Ботиржон Асадов, руководители министерств и ведомств, институтов развития и промышленных предприятий, сообщает пресс-служба главы региона.

Ключевым вопросам совещания стал ход реализации совместных проектов. Так, весной 2026 года на площадке технопарка «Бекабад» планируют завершить изыскания и приступить к строительно-монтажным работам.

Также в числе инициатив — строительство гостиничного комплекса в Уфе и животноводческой фермы в Иглинском районе с привлечением узбекских инвестиций.

Стороны обсудили предложения в области пчеловодства и апитерапии, сфере образования, а также возможности расширения товарооборота, в том числе путем открытия торговых домов регионов.

Глава Башкортостана Радий Хабиров выразил признательность узбекской стороне за визит столь представительной делегации и отметил высокий потенциал укрепления взаимоотношений в различных сферах. «Узбекистан остается одним из основных партнеров нашей республики на международной арене», — подчеркнул он в соцсетях.

В свою очередь, башкирская делегация планирует посетить Узбекистан в апреле, в период проведения выставки «ИННОПРОМ. Центральная Азия». Это хорошая площадка для расширения деловых контактов и запуска новых инициатив, пояснил Радий Хабиров.

Напомним, делегация Ташкентской области Узбекистана во главе с хокимом региона Зойиром Мирзоевым прибыла в Уфу с рабочим визитом.

Фото: пресс-служба главы РБ.