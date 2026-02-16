0 °С
Снег
ВКOKДЗЕНTelegram
Все новости
Общество
16 Февраля , 17:40

В Уфу с рабочим визитом прибыла делегация Ташкентской области Узбекистана

Делегацию Ташкентской области возглавляет хоким региона Зойир Мирзоев, сообщает пресс-служба главы РБ.

Пресс-служба главы РБ.
Фото: Пресс-служба главы РБ.

Глава республики Радий Хабиров и члены зарубежной делегации возложили цветы к памятнику Герою России, генерал-майору Минигали Шаймуратову.

Скульптурная композиция посвящена легендарному командиру 112-й Башкирской кавалерийской дивизии, его знаменитым конникам и всем защитникам Родины, воевавшим на фронтах Великой Отечественной войны.

В программе визита делегации Ташкентской области также посещение производственных и социальных объектов. Кроме того, состоится рабочее совещание по вопросам реализации совместных с Башкортостаном проектов.

Автор: Галина ТРЯСКИНА
Читайте нас

© 2026 Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Об использовании персональных данных

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Набиева Г. Р.

Редактор сайта Тюнёва Н. Р.

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
gazeta_rb@mail.ru
Адрес
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: gazrb@mail.ru
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru