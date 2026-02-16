В Уфу с рабочим визитом прибыла делегация Ташкентской области Узбекистана

Глава республики Радий Хабиров и члены зарубежной делегации возложили цветы к памятнику Герою России, генерал-майору Минигали Шаймуратову.

Скульптурная композиция посвящена легендарному командиру 112-й Башкирской кавалерийской дивизии, его знаменитым конникам и всем защитникам Родины, воевавшим на фронтах Великой Отечественной войны.

В программе визита делегации Ташкентской области также посещение производственных и социальных объектов. Кроме того, состоится рабочее совещание по вопросам реализации совместных с Башкортостаном проектов.