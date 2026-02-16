0 °С
16 Февраля , 10:56

В пункте отбора рассказали, кто из жителей Башкирии может служить в войсках БПЛА

Жители Башкирии, желающие служить в войсках беспилотных систем, могут пройти все этапы отбора всего за два-три дня. Об этом рассказал лейтенант Алмаз Абдрахманов, офицер пункта отбора на военную службу по контракту первого разряда.

«Кандидат приходит утром, регистрируется. Сначала проходит военно-врачебную комиссию, параллельно сдает анализы. Мы в это время запрашиваем справку о судимости, проверяем все по линии МВД. Если человек годен, в тот же день проводится профотбор. При положительном результате заключается контракт, и уже на следующий день кандидат убывает к месту службы», — пояснил сайту «Горобзор.ру» офицер.

Подать заявку можно и не выходя из дома. В Башкирии работают сразу два цифровых сервиса: сайт башбат.рф и чат-бот «Служба в беспилотных войсках Башкортостана».

Основной набор сегодня ведется на операторов беспилотных систем. Возраст кандидатов — от 18 до 35 лет. Но есть вакансии и для тех, кому за 35.

«Мы также рассматриваем кандидатов до 45 лет на другие военно-учетные специальности: водители, саперы, повара. В войска беспилотных систем набирают не только операторов», — уточнил Алмаз Абдрахманов.

С какой именно техникой предстоит работать, решается уже в процессе обучения. Это могут быть дроны самолетного типа, разведывательные аппараты и другие беспилотники — все зависит от способностей бойца.

Офицер описал и портрет типичного кандидата из Башкирии:

«Это мужчины до 45 лет, уверенные в себе, технически подкованные, с развитой мелкой моторикой, хорошо разбирающиеся в компьютерах. Они физически подготовлены, имеют образование и несудимы».

Женщин в эти войска пока не набирают. Не попадут на службу и ветераны СВО, уволенные по ранению. Это не прихоть военкомата, а требования минобороны России.

«Набор в Уфе и республике идет стабильно. Войска беспилотных систем — молодой род войск, о нем еще не все знают. Но мы наращиваем обороты: чем дальше, тем больше кандидатов», — добавил офицер.

Чтобы рассказать о новых возможностях, военкомат вышел в учебные заведения. Инструкторы ежедневно встречаются со студентами, объясняют перспективы и преимущества службы в беспилотных войсках.

Ранее мы писали о том, на какие выплаты и условия службы могут рассчитывать бойцы беспилотных войск. Также боец «Спартак» рассказал о важных навыках при работе с БПЛА.

Фото: Альберт ЗАГИРОВ.

Автор: Альбина ЗУБАРЕВА
