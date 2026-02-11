0 °С
Время героев
11 Февраля , 16:54

Боец «Спартак» из Башкирии рассказал о важных навыках при работе с БПЛА

Наш земляк с позывным «Спартак» стал высококлассным специалистом нового, стремительно развивающегося рода войск — оператором беспилотных летательных аппаратов. Смекалка, технический склад ума и внутренний стержень привели его на передовую, где сегодня решают исход боя не только автоматы, но и джойстики. Такие люди, как он, — становой хребет формирующихся в российской армии войск беспилотных систем. А опыт, приобретенный в бою, завтра обязательно найдет применение в мирной жизни.

Родился и вырос «Спартак» в одной из небольших деревень Абзелиловского района. Окончил Магнитогорский строительно-монтажный техникум, выучился на машиниста. Срочную службу прошел в пехоте.

Осенью 2022 года был мобилизован. После боевого слаживания начался его фронтовой путь. В какой‑то момент командир разведгруппы предложил попробовать себя в новой, тогда еще не до конца освоенной роли — оператора беспилотника. «Спартак» согласился. Месяц напряженной учебы в полевых условиях у опытного инструктора — и он встал на боевую вахту. Два года назад заключил контракт с министерством обороны.

— Чтобы быть специалистом по управлению БПЛА, прежде всего надо разбираться в компьютерной технике, — отвечает боец. — Важна развитая моторика рук. Обязательно умение работать с картами. Нужны выносливость, выдержка, хорошие знания по информатике, математике и английскому языку.

У «Спартака» выработаны собственные правила, от которых он никогда не отступает. Тщательная проверка техники и боеприпасов перед вылетом — все должно работать как часы.

— Работаем в любую погоду. Тяжелее всего в туман, — рассказывает собеседник. — Находимся на удалении от линии боевого соприкосновения от одного до шести километров. Сопровождаем штурмовые группы. От нашей скорости и точности зависят жизни людей, поэтому собранность — превыше всего.

Тем ребятам, кто только собирается в профессию, боец советует:

— Отбросьте страхи. Готовьте себя заранее. Учитесь работать с картой. Это очень перспективное направление — и не только на войне. В мирной жизни такие навыки будут на вес золота.

«Спартак» продолжает учебу в Сибирском государственном университете. За время службы он отмечен орденом Мужества.

Фото из личного архива «Спартака».

Автор: Альбина ЗУБАРЕВА
