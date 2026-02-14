0 °С
Снег
ВКOKДЗЕНTelegram
Все новости
Поддержка СВОих
14 Февраля , 10:30

Войска беспилотных систем: выплаты, требования, безопасность

В эфире программы «Салям» на БСТ офицер пункта отбора на военную службу по контракту РБ Алмаз Абдрахманов рассказал об особенностях службы в войсках беспилотных систем.

Войска беспилотных систем: выплаты, требования, безопасность
Войска беспилотных систем: выплаты, требования, безопасность

— Бойцы этого рода войск служат на удалении от линии соприкосновения. Причем, чем быстрее развиваются технологии, а следовательно, и расстояние полета дронов, тем дальше от боев находится оператор. Поэтому на такой службе увеличен уровень безопасности, — подчеркнул гость программы.

Алмаз Абдрахманов пояснил, что операторами дронов на службе минобороны РФ могут стать молодые люди от 18 до 35 лет. При заключении контракта с министерством обороны России они проходят двухмесячное обучение и только потом отправляются в боевые подразделения. В ходе спецоперации на Украине они выполняют разные задачи с помощью БПЛА: разведку, сопровождение, наблюдение.

При заключении контракта единовременная выплата для военнослужащих составляет 400 тысяч рублей от минобороны РФ и 1 миллион — от правительства Башкирии. После поступления на военную службу им ежемесячно выплачивают по 220 тысяч рублей.

Спикер рассказал журналистам и о том, что в войска беспилотных систем зачастую поступают студенты учебных учреждений, где обучаются по этому направлению. Они имеют возможность взять академический отпуск, заключить контракт на один год (это гарантирует им увольнение в положенные сроки), а затем вернуться в колледж или вуз и продолжить обучение на льготных условиях как ветераны СВО. Например, с платного обучение они могут перевестись на бюджет.

— Военнослужащие Башкирии выполняют боевые задачи на высшем уровне, — добавил Алмаз Абдрахманов.

Все подробности о службе в войсках беспилотных систем можно узнать, позвонив по телефону горячей линии 122.

Фото: скриншот трансляции программы «Салям» на БСТ.

Автор: Мария СНЫТКИНА
Читайте нас

© 2026 Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Об использовании персональных данных

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Набиева Г. Р.

Редактор сайта Тюнёва Н. Р.

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
gazeta_rb@mail.ru
Адрес
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: gazrb@mail.ru
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru