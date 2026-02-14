Войска беспилотных систем: выплаты, требования, безопасность

— Бойцы этого рода войск служат на удалении от линии соприкосновения. Причем, чем быстрее развиваются технологии, а следовательно, и расстояние полета дронов, тем дальше от боев находится оператор. Поэтому на такой службе увеличен уровень безопасности, — подчеркнул гость программы.

Алмаз Абдрахманов пояснил, что операторами дронов на службе минобороны РФ могут стать молодые люди от 18 до 35 лет. При заключении контракта с министерством обороны России они проходят двухмесячное обучение и только потом отправляются в боевые подразделения. В ходе спецоперации на Украине они выполняют разные задачи с помощью БПЛА: разведку, сопровождение, наблюдение.

При заключении контракта единовременная выплата для военнослужащих составляет 400 тысяч рублей от минобороны РФ и 1 миллион — от правительства Башкирии. После поступления на военную службу им ежемесячно выплачивают по 220 тысяч рублей.

Спикер рассказал журналистам и о том, что в войска беспилотных систем зачастую поступают студенты учебных учреждений, где обучаются по этому направлению. Они имеют возможность взять академический отпуск, заключить контракт на один год (это гарантирует им увольнение в положенные сроки), а затем вернуться в колледж или вуз и продолжить обучение на льготных условиях как ветераны СВО. Например, с платного обучение они могут перевестись на бюджет.

— Военнослужащие Башкирии выполняют боевые задачи на высшем уровне, — добавил Алмаз Абдрахманов.

Все подробности о службе в войсках беспилотных систем можно узнать, позвонив по телефону горячей линии 122.

Фото: скриншот трансляции программы «Салям» на БСТ.