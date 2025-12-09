-16 °С
Глава Башкирии поздравил жителей с Днём Героев Отечества

Глава Башкортостана Радий Хабиров поздравил жителей региона с Днем Героев Отечества, который в России отметили сегодня, 9 декабря.

Обращаясь к зрителям и участникам гала-концерта III Открытого межрегионального патриотического фестиваля среди ветеранов СВО и их семей, состоявшегося в рамках   республиканского образовательного форума «Служу Отечеству», Радий Хабиров сказал:

— Сегодня, в День Героев Отечества, мы отдаём дань уважения мужеству и доблести всех, кто служит России. Здесь в зале – ветераны и воины, прошедшие суровые испытания. Здесь труженики и волонтеры, чья неустанная работа в тылу стала надежной опорой для фронта. Здесь семьи, чья любовь, терпение и стойкость дают нашим бойцам силу и уверенность в победе. Мы видим сотни разных судеб, разных историй. Сегодня, как и было всегда, все мы — единое целое, одна большая семья Башкортостана. В этом наша главная сила — в единстве, проверенном временем и закаленном в испытаниях.

Глава Башкортостана напомнил, что за время СВО 14 уроженцев республики стали Героями Российской Федерации, восемь из них — посмертно. Участники фестиваля почтили минутой молчания память всех тех, кто отдал жизнь за Родину.

– Горжусь тем, что от командиров разных воинских подразделений, со многих участков спецоперации в адрес нашей республики и наших батыров-земляков звучат слова высочайшего уважения и благодарности, — подчеркнул он. — Вы знаете, что наступающий год объявлен Годом единства народов России. Для нашей многонациональной страны и республики очень важно в эти непростые времена укрепить наше единение. Вместе мы способны на великие дела. Спасибо за ваше мужество, за ваш труд, стойкость и ответственность.

В ходе концерта Радий Хабиров вручил государственные награды бойцам и волонтерам, сообщает пресс-служба главы РБ.

Напомним, сегодня, 9 декабря, в уфимском Конгресс-холле «Торатау» начал работу республиканский форум «Служу Отечеству».

Фото: пресс-служба главы РБ.

Автор: Татьяна КРУГЛОВА
