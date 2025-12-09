В Башкирии стартовал форум «Служу Отечеству»

Форум организован Ассоциацией ветеранов СВО под председательством Оскара Ситдикова и проводится при поддержке Фонда грантов главы РБ, а также регионального министерства семьи, труда и соцзащиты населения.

«Цель нашего мероприятия – дать возможность ветеранам боевых действий получить необходимые консультации и поддержку, новые знания, а также повысить свою компетенцию», – подчеркнул Оскар Ситдиков, открывая форум.

Это новый формат общения и поддержки ветеранов боевых действий, который собрал вместе участников СВО, общественных деятелей и представителей власти республики. Организаторы подготовили сразу несколько площадок, на которых желающие смогли получить юридическую помощь, консультации представителей министерств и ведомств, при необходимости на месте можно было оформить необходимые документы.

На форум приехал член совета Ассамблеи народов России, заслуженный юрист РФ Александр Торшин, который отметил, что большое количество площадок на мероприятии поможет выявить актуальные на сегодняшний день вопросы и способы их решений. Кроме того, совместно с Советом по делам религии при главе РБ состоялся круглый стол на тему работы духовенства с бойцами СВО и их семьями, в котором принял участие и московский гость.

В числе собравшихся были войсковые священнослужители православной и мусульманской конфессий, представители общественных организаций, занимающихся сбором и отправкой гумпомощи «за ленточку», а также представители национально-культурных автономий.

Как отметил председатель Совета по государственно-конфессиональным отношениям при главе Башкортостана Азат Фаттахов, в зоне СВО от республики сегодня находятся 12 православных священников и 6 имамов.

«Здесь очень важная часть работы – привлечение духовенства к реабилитации воинов. Поскольку не всегда к тому, что говорим мы, чиновники, военные относятся с доверием. А вот священнослужители умеют найти нужные слова, чтобы успокоить человека и внушить ему надежду и уверенность в своих силах, чтобы жить и работать дальше, добиваться успеха. Эта сфера деятельности духовенства должна находиться на особом контроле», – отметил спикер.

В свою очередь представители православной и мусульманской конфессий также выступили с конкретными предложениями. В частности, чтобы священнослужители вовремя проходили обязательную реабилитацию не допуская выгорания. Чем может помочь духовный наставник, который сам нуждается в помощи?

Священники рассказали, как можно использовать маркетплейсы для доставки адресной гумпомощи, чтобы не везти ее через всю страну, и не тратить на это время и дополнительные средства. А также заострили внимание на таком явлении, как лжеучастники СВО и поделились способами их разоблачения.

Более подробный материал о мероприятии будет опубликован в ближайшем номере газеты «РБ».

Фото Ильгиза РАФИКОВА.