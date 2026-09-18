Колыбельная для зелёной дубравы

Несколько лет назад баймакский лес сильно пострадал от пожаров, которые затронули не только лесные чащи, но и вплотную подбирались к жилищам людей. Под угрозой уничтожения было шесть деревень, которые находятся на торфяниках. Огонь уходил в болото и тлел там неделями. В то лето выгорело более 900 га леса. Сейчас он постепенно восстанавливается после нанесенного ему ущерба. Природа берет свое — молодняк набирает силу, заботами лесничих до сих пор идет санитарная вырубка сгоревших стволов, появляются новые посадки. Кропотливая работа — лесовосстановление — в Башкирии выполняется по федеральному проекту, который так и называется — «Восстановление лесов» нацпроекта «Экологическое благополучие». Баймакский район в передовиках. Здесь по состоянию на июль воспроизведено леса на 510 гектарах.

Вырубил — посади

Районы Зауралья вообще сами по себе довольно лесистые. Распространению лесов естественным образом способствует горный рельеф. Для сравнения: в менее гористых районах и лесов намного меньше — всего около шести-десяти процентов от их площади. Самые зеленые — Белорецкий, Бурзянский районы. В Баймакском же леса покрывают примерно 86 процентов территории — 158028 гектаров.

Важные задачи по восстановлению и защите леса стоят перед отделом по Баймакскому лесничеству, которому в этом году исполняется 90 лет. Их он выполняет наряду с другими подведомственными учреждениями минлесхоза РБ: Баймакским лесхозом, лесопожарной станцией третьего типа Баймакского участка и межрайонным территориальным отделом федерального государственного лесного и пожарного надзора.

Принцип восстановления лесов прост, как арифметика в начальных классах.

— Сколько вырубаем — столько сажаем, — поясняет заслуженный лесовод Башкирии Ильдар Рахмангулов, начальник отдела по Баймакскому лесничеству. — Вместе с арендаторами лесных участков, а их у нас шесть, и нашим хозяйством, включая делянки на собственные нужды и нужды жителей, аукционные делянки, вырубается 650-700 гектаров леса в год. И сажаем столько же.

Восстановление баймакского леса сегодня происходит преимущественно с помощью сосны. Но в будущем, говорит Ильдар Ахатович, планируется также высаживать осину и березу. Сосна, хоть и ценная порода, все же слишком горючая — хвоя вспыхивает, как спичка, и в случае верхового пожара огонь быстро распространяется по лесу. Когда лес смешанный, за счет листвы пламя разгорается не так быстро.

В закрытом грунте лучше

— С посадочным материалом были в свое время трудности, но сейчас стараемся обеспечивать себя сеянцами сами. Собираем с ноября по март сосновые шишки, извлекаем семена. Два месяца они лежат под снегом, зреют. Это называется снегованием. Потом вымачиваем, немного подсушиваем и весной сеем в питомниках. Есть два вида посева — в открытом и закрытом грунте, — рассказывает наш собеседник.

У лесничества имеются два питомника с открытым грунтом, есть еще третий, его планируется запустить в следующем году. В открытом грунте саженцы выращивают два года, пересаживать их можно только на третий год. Саженцы с закрытой корневой системой выращивают в теплице, и там процесс идет быстрее, занимая полтора года. В итоге себестоимость этих саженцев выше — около 15 рублей, а те, что выращены в открытом грунте, оцениваются в 3-3,5 рубля за штуку. Хотя этот способ выращивания более сложный — надо не только поливать, но и полоть. Приживаемость саженцев в итоге не самая высокая. Через две недели после посадки молодняка проходит техприемка, а осенью — инвентаризация: если саженцы не прижились, подсаживают новые.

К весне лесоводы Башкирии подготовили к высадке более 14 миллионов сеянцев. Около 12 миллионов из них выращены традиционным способом, и всего два миллиона имеют закрытую корневую систему. Однако к 2030 году лесоводы должны существенно увеличить долю посадочного материала с закрытой корневой системой в общем объеме лесовосстановительных работ. Если с 2025 года не менее 30% площадей должны восстанавливаться саженцами с закрытой корневой системой, то с 2030 года — не менее 45%.

Технология ЗКС дает более высокий процент приживаемости, так как при посадке в открытый грунт растение переносят вместе с комом субстрата. К тому же его можно высаживать в течение всего вегетационного периода, а не только весной или осенью.

Но переход требует серьезных вложений, развития тепличной инфраструктуры. По информации на декабрь 2025 года, в распоряжении лесоводов Башкирии было 66 теплиц для выращивания посадочного материала с закрытой корневой системой и 65 лесных питомников открытого грунта. В Нуримановском лесхозе при поддержке нацпроекта «Экологическое благополучие» планируется построить высокотехнологичную теплицу. Она позволит ежегодно выращивать до 1,2 млн сеянцев с закрытой корневой системой.

Выращенный лесоводами посадочный материал также используют в рамках экологических акций «Сад памяти», «Сохраним лес» и «Зеленая Башкирия», которые ежегодно поддерживают жители региона.

Перед Баймакским лесничеством тоже стоит задача расширить площадь теплицы. Конкретной даты, когда начнется реализация этого плана, пока нет.

Кто на смену придёт?

Еще одна проблема, которая волнует нашего собеседника, — это кадры. Средний возраст работников предприятия — более 50 лет, а молодежь, к сожалению, на замену не приходит, даже отучившись по данной специальности. Была надежда на школьное лесничество при юмашевской школе, с которым активно сотрудничало лесничество, — все-таки кадры нужно воспитывать самим. Но там решили расформировать старшие классы, и судьба детского сообщества под вопросом. К счастью, на территории района еще действует школьное лесничество первоиткуловской школы. Также, сообщил Ильдар Ахатович, намереваются открыть еще одно в ишбердинской школе уже в этом году.

Сам он лесник уже в третьем поколении. Его дедушка Рашит Рахимов начал свой путь в лесной отрасли в 1966 году, потом отец пошел по его стопам. Мать тоже работала в лесничестве поваром, со временем и брат стал лесником. Из более чем 30 лет рабочего стажа Ильдар Рахмангулов всего три года провел в должности главы сельского поселения, остальное время посвятил себя лесу, начальником участка в Баймаке является с 2009 года. В 2024 году семья Рахмангуловых заняла второе место в номинации «Старейшая династия» на республиканском конкурсе «Трудовые династии Республики Башкортостан». Общий трудовой стаж семьи в сфере лесного хозяйства составил 179 лет.

— Мне было около десяти, когда я начал помогать отцу в лесничестве. Мы прореживали посадки, ухаживали за молодняком, собирали шишки и хвойные лапки, огораживали муравейники. Отец требовательно проверял нашу работу, и если что-то было не так, приходилось переделывать. Но мне работа в лесу очень нравилась, — вспоминает он. А сейчас его собственный сынишка, которому всего десять лет, глядя на отца, тянется к природе.

Наверное, не каждому дано быть лесничим, ведь это люди особого склада характера, они чувствуют природу как отдельный организм и чутко к ней прислушиваются.

— Есть у нас поверье, что просто так рубить лес нельзя. Отец учил меня: перед тем как срубить дерево, надо попросить у него прощения и объяснить, что ты это делаешь не из корысти и не из баловства, а из нужды. И когда приходится брать в руки топор, я повторяю его слова, — говорит Ильдар Ахатович.

А еще он вспомнил случай, который произошел во время пожаров в 2021 году.

— Были сильнейшие пожары в двух-трех местах сразу. Однажды я ехал в сторону Ишмухаметово. И недалеко от дороги увидел огненный смерч высотой около пяти-шести метров и шириной около 30 метров, который быстро двигался по направлению к деревне. Такое страшное и в то же время завораживающее явление я наблюдал впервые в жизни, очень жалею, что не сфотографировал, — рассказывает лесничий. — Позвал на помощь. Пожар тем временем резко поменял направление — на 90 градусов к северу в сторону Сибая. Мы его догнали на машинах, но он вдруг зашел в лес, остановился там в одном месте и гудит, как живой. Мы опахали землю вокруг, а я к нему подобрался поближе, поклонился и, молясь, мысленно обратился: остановись, пожалуйста. Удивительно, но он так и не вышел из леса. Если бы вышел, то мы бы его не остановили. Тушили огонь еще целую неделю потом.

Как после этого не поверить в дух леса?

Этот случай также доказывает, что работа лесничего, как ни банально это звучит, — выбор настоящих мужчин. Если бы не их высокая ответственность и неравнодушие, последствия пожаров могли быть куда страшнее. Ильдар Ахатович за участие в тушении лесов был награжден нагрудным знаком МЧС и благодарственным письмом главы Башкирии.

Сегодня в лесное хозяйство все больше проникают современные технологии. С 1 января прошлого года создается единая информационная система лесного комплекса ФГИС ЛК. Баймакское лесничество и тут в передовиках республики — активно цифровизует рабочую документацию и скоро завершит эту процедуру. Также Ильдар Ахатович прошел курсы по управлению БПЛА. Регулярные облеты позволяют вовремя обнаруживать очаги задымления. Также лесничие ожидают установки еще двух видеокамер в дополнение к уже имеющейся. С их помощью можно будет мониторить обстановку в лесах на расстоянии пяти километров. Все это, конечно, не отменяет такие традиционные методы защиты леса, как вспашка противопожарных полос, но все же помогает в работе хранителей леса.