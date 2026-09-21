Трое смелых

Этот случай произошел не вчера, и услышала я о нем лишь спустя какое-то время, случайно. Но такие истории не устаревают — героев, как говорится, надо знать. А поведала мне о ней социальный координатор филиала фонда «Защитники Отечества» по Бурзянскому району Мавсиля Ямгурсина, когда мы беседовали совсем на другую тему.

В машине их было пятеро: она, еще один координатор Нурсиля Ишниязова и трое молодых бурзянских ребят-ветеранов. Возвращались с инвестиционного сабантуя в Сибае, где участвовали в соревнованиях по армрестлингу. За рулем был ветеран СВО с позывным «Башкир», рядом — «Булат», тоже ветеран боевых действий, волонтер-поисковик и только что демобилизованный «Баш».

Время обеденное, пассажиры устали и дремали. Когда доехали до села Темясово Баймакского района, заприметили дым, валивший из-под крыши одного из домов. Сон слетел мгновенно. «Башкир», не раздумывая ни секунды, развернул машину — туда, где могла понадобиться помощь.

Пожар оказался серьезным: крыша из шифера уже начинала «стрелять» от жара, огонь выплескивался наружу, угрожая распространиться дальше. Остановились — рядом только один растерянный мужчина, хозяин дома. Первым делом спросили, есть ли кто внутри. Он помотал головой: сына, мальчишку лет шести, успел вытащить сам, мальчик стоял рядом целый, но напуганный.

Дальше работали без команд. Рванули к воде, которой оставалось в обрез, начали сбивать пламя. Позже на помощь подоспели соседи.

Когда приехала пожарная машина, «Булат», не дожидаясь, пока спасатели развернутся, поставил лестницу, забрался наверх, взял у пожарных шланг и сам начал поливать горящую крышу.

Мы долго уговаривали его рассказать, как все было. Он только отмахивался — не потому, что скромничает, просто для него это рядовой поступок: «Ничего такого, чтобы писать в газете». Парню довелось побывать там, где куда страшнее.

— Я знаю, что такое пожар. В нашем поселке когда-то горели четыре дома, мы еще пацанами помогали тушить. Помню, тогда в бане у друга сгорела наша общая гитара. Мы скидывались на нее всем двором — собирали металлолом и купили на вырученные деньги. И надо же было так случиться, что именно в тот день гитара оказалась у него. Не спасли. Но мы потом снова купили гитару, тоже общую, по той же схеме, научились играть, — вспоминает «Булат». — Поэтому я понимаю: каждая потерянная в пожаре минута — это в том числе потеря чего-то дорогого для этой семьи. Не говоря уже про опасность для жизни людей. Я потом зашел в тот дом — своими глазами убедился, что все чисто, очагов возгорания нет. Главное, что дом почти не пострадал, остался пригодным для жизни. Вот это радует.

— Ребята молодцы, не растерялись, работали слаженно, как будто каждый день пожары тушат, — на правах очевидца событий добавляет Мавсиля Нургалеевна. — Все-таки опыт в боевых действиях, в экстремальных ситуациях дает о себе знать,

…Дорога, дым над чужим домом — и люди, которые не могут проехать мимо. Вернувшись в машину, они двинулись дальше, будто ничего и не произошло. Но этот случай остался не только в памяти координаторов. Он остался в том доме, который удалось отстоять, в душе мальчишки, который войдет в комнату и найдет свои игрушки целыми.

Такие происшествия не становятся громкими новостями. Но как они греют душу! Что-что, а действовать решительно в ситуациях, когда счет идет на секунды, наши парни-ветераны умеют.