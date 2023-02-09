В Башкирии есть свой Торин. Он идёт к Роковой горе международной премии

Бордер-колли Торин - единственный в Башкирии профессиональный пес-спасатель, который официально работает в аварийно-спасательной службе госкомитета РБ по ЧС. Его задача - поиск пропавших людей, и он очень ответственно относится к своей работе, сообщает пресс-служба "чрезвычайщиков".

Сейчас все претенденты премии «Мой ласковый и нужный зверь» участвуют в народном голосовании на сайте www.dobrovserdce.ru. Оно продлится до 20 февраля 2023 года. А мы можем поддержать нашего кандидата своими голосами. Голосовать можно неограниченное количество раз.

Фото предоставлено пресс-службой госкомитета РБ по ЧС.