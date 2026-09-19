Остаться в живых

В возрастной категории от 51 до 60 лет зафиксирован рост положительных «новичков» в три раза, старше 61 года — в пять раз. Как пояснила главврач Республиканского центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями Айгуль Галиева, это значение малых цифр. Если в 2016 году процент впервые выявленных составлял 1,7, то за полгода 2026-го — 8,4 процента (то самое увеличение в пять раз). Причина — отголоски двухтысячных годов, когда люди даже не задумывались о существовании ВИЧ и на протяжении многих лет не ощущали особых проблем со здоровьем.

Думал, старость, а это вирус

Все это время их иммунная система пыталась противостоять вирусу. Но, как правило, через 10-12 лет организм сдается, и у человека появляются признаки инфекционного иммунодефицитного состояния: слабость, утомляемость, анемия. Он обращается к врачу, и во время обследования вдруг выявляют ВИЧ. На первое полугодие 2026 года возрастная категория 41 — 50 лет данный вирус имеют 33 процента от общего числа инфицированных. Причем среди молодежи от 20 до 30 лет наблюдается снижение заболеваемости, поскольку молодые люди более информированы и в целом сегодня ратуют за ЗОЖ.

— Большинство инфицированных — это вахтовики около сорока лет со средним специальным образованием. Так что члены семьи должны активнее направлять своих мужчин на обследование. Мы, в свою очередь, предлагаем проходить в ФАПах на местах работы экспресс-тесты на ВИЧ, чтобы держать ситуацию под контролем. В случае сомнений направлять пациента в наш центр на более тщательное обследование. Оно представляет собой два-три анализа с разными тест-системами.

Положительный анализ, полученный у нас, означает, что он стопроцентный и надо срочно принимать меры, — пояснила Айгуль Тагировна.

По мнению спикера, учитывая, что в 96,1 процента случаев заражение данной инфекцией происходит половым путем, необходимо людей оповещать о ситуации, чтобы обследование на ВИЧ они воспринимали как один из показателей чекапа (check-up) — комплексного обследования организма, которое помогает оценить состояние здоровья и найти скрытые нарушения до появления симптомов.

Чтобы наряду с такими привычными обследованиями, как кровь на биохимию, человек регулярно сдавал анализы на гормоны щитовидной железы, на уровень железа в крови. А также на социально значимые инфекции: сифилис, гепатиты В и С, ВИЧ.

Неслучайно в названии дня, к которому приурочена наша публикация, акцент сделан на пожилых — у них ВИЧ-инфекцию нередко диагностируют слишком поздно. Многие полагали, что не подвержены риску, и принимали тревожные симптомы за обычные признаки старения.

Тест в помощь

Главное — вовремя выявить инфекцию, чтобы вирус не «ушел» глубоко в организм. Чем раньше он будет обнаружен и врач назначит антиретровирусную терапию (АРВТ), тем сохраннее будет иммунная система. Нередко после случайного полового контакта человек боится проверяться (а вдруг что-то найдут?). Для таких случаев и существует экспресс-тест: в течение пяти минут ему скажут, надо обращаться к врачу за более развернутым обследованием или нет. Только не стоит забывать про инкубационный период, который длится от трех месяцев до полугода.

Если при положительном ВИЧ-тесте продолжать избегать врачей и игнорировать лечение, на фоне иммунодефицита может развиться ряд серьезных сопутствующих заболеваний, таких как туберкулез, диабет, пневмония, токсоплазмоз мозга, лимфома и другие виды онкологии, считающиеся СПИД-маркерами. Завершается процесс терминальной стадией — СПИДом.

— Надо отметить, что эта стадия у нас встречается все реже. Врачи с помощью терапии делают все, чтобы человек с вирусом не дошел до СПИДа. Поэтому наша задача — быстро выявить вирус, назначить лечение и убедить пациента в постоянном диспансерном наблюдении. Тогда СПИДа у него не будет. В этом и заключается наша борьба с ним, которая включает профилактическую и просветительскую работу, чтобы пояснить людям: рисковое поведение чревато серьезными последствиями, — подчеркнула собеседница. — Мы принимаем участие в мероприятиях на тему спорта, здоровья и туризма. Например, в этом году во время фестиваля «На Рахате» традиционно все желающие прошли бесплатное анонимное экспресс-тестирование. Там никому не задают никаких вопросов, просто человек делает тест, узнает результат и уходит. Молодежь очень хорошо откликается, ребята в очереди стоят, чтобы узнать свой ВИЧ-статус. Зато с населением в возрасте от 35 до 65 лет контакт наладить сложнее. А нам необходим охват именно этой категории.

«Не хочу я клеймо изгоя!»

На вопрос, почему анализ на ВИЧ не в списке диспансеризации, спикер пояснила: она проводится в рамках ОМС, а обследование на вирус осуществляется за счет федерального и республиканского бюджетов. В связи с чем Центр СПИД предлагает медорганизациям включать тест на вирус в скрининг — комплекс простых и безопасных медицинских обследований, которые проводят людям без явных симптомов для раннего выявления болезней или риска их развития. С учетом того, что по закону обследование на ВИЧ-инфекцию и ее лечение проводится только при добровольном согласии. Кстати, почему? Ведь она официально признана социально значимой. Например, если больной открытой формой туберкулеза отказывается от лечения, то его госпитализируют принудительно.

— Туберкулез распространяется воздушно-капельным путем, и им заразиться гораздо проще. Заражение ВИЧ происходит в основном половым путем. То есть в данном случае человек владеет ситуацией. Кроме того, нужно иметь в виду, что из-за стереотипов общество до сих пор относится к ВИЧ-положительным людям с преду­беждением. Они становятся изгоями. В том числе дети, которые вообще ни в чем не виноваты. И подростки, получившие вирус по неопытности. Когда в образовательных учреждениях узнают об этом, у них начинаются проблемы. Получается, диагноз должен принять не только сам заболевший, но и окружающие. Это очень болезненный вопрос. Пока общество не изменит свое отношение к ВИЧ-инфицированным, нельзя делать обследование и лечение обязательными и тем самым ставить на них черную метку. Стигматизация (навешивание отрицательных ярлыков) и самостигматизация для нас не меньшая проблема, — пояснила Айгуль Галиева.

Как главврач центра она ведет личный прием пациентов, многие из которых приходят к ней не только за рекомендациями, но и просто излить душу. Один из них, к примеру, давно на диспансерном наблюдении, лечится, регулярно обследуется, скрупулезно выполняет все назначения врачей. При этом не опускает руки, успешен на работе, коммуникабелен. Но когда приходит домой, ему хочется кричать от безысходности, одиночества и ужаса оттого, что кто-нибудь может узнать о его диагнозе.

О создании семьи при таком раскладе речь не идет. Хотя у него благодаря лечению вирус уже не определяется. Современные комбинированные препараты пожизненной антиретровирусной терапии (АРВТ) останавливают размножение ВИЧ и снижают вирусную нагрузку до неопределяемого уровня, когда концентрация вируса в организме становится настолько мала, что риск его передачи равен нулю. Поэтому медики так ратуют за приверженность лечению.

Союз отрицательных с положительными

На сегодняшний день в республике пятьсот дискордантных (несхожих) пар, в которых один из партнеров имеет ВИЧ-положительный статус и принимает терапию (в основном это мужчины), а другой — ВИЧ-отрицательный. Они живут полноценной жизнью, растят здоровое потомство. Это достижение центра, которого врачам удалось добиться, мотивируя пациентов соблюдать АРВ-терапию. Конечно, такие пары не хотят афишировать свою ситуацию, но в центре рассказывают об их существовании другим в качестве моральной поддержки.

— Необходимо убедить людей с ВИЧ, что у них есть все шансы дожить до элегантного возраста и увидеть, как становятся на ноги их здоровые дети, как у них растут внуки. Мы организовываем обучение медицинских работников, проводим выездные семинары для повышения квалификации врачей и среднего медперсонала, чтобы нашим пациентам, которые у них наблюдаются, было комфортно, — подчеркнула главврач Центра СПИД в Уфе.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

На конец июня 2026 года подлежало учету 22486 ВИЧ-инфицированных — 53,8% мужчин и 46,17% женщин.

Пораженность ВИЧ на тот же период составила 154,7 на 100 тыс. населения. Пораженность — это кумулятивная цифра, которая включает количество всех инфицированных: и первичных, и состоящих на учете. Из года в год она растет, поскольку современные препараты продлевают жизнь пациентам. Среди них есть те, кто состоит на учете более 30 лет.

По ежегодным данным, в РБ пораженность составляет 554,7 на 100 тыс. населения, по ПФО — 750,7, по РФ — 817,1. В прошлом году в республике подлежали учету 22198 ВИЧ-инфицированных: 54,4 процента мужчин и 45,6 процента женщин. Из них на учете состояли 21501 человек.

Учету подлежат лица, у которых выявлен положительный ВИЧ-статус. В их числе могут быть мигранты, командированные и другие транзитники, которые по каким-то причинам обследовались в республике. Соответственно, на диспансерный учет они не встали.

За 2025 год из Башкирии было депортировано 30 иностранных граждан с ВИЧ, за шесть месяцев текущего года — четыре иностранца.