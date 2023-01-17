В Башкирии к Крещению подготовили 99 иорданей

Еще одна купель подготовлена в Дуванском районе. Теперь здесь пять мест для погружения в праздник. Она расположена на реке Картья в селе Тастуба в районе улицы Лесной.

Власти Кушнаренковского района оборудовали еще одну иордань: на реке Белой в селе Кушнаренково, на съезде от улицы Чеверева. Теперь в этом районе два места для окунания.

Больше всего – девять иорданей прорублено в Мелеузовском районе. На втором месте Уфа – семь мест. На третьем Дуванский район – пять купелей. По четыре в Калтасинском и Уфимском. Полный список – здесь.

Жителей Башкирии просят купаться только в специально оборудованных для этого места, чтобы праздник не закончился трагически.

На фото: иордань на озере Солдатском в парке имени Ивана Якутова в Уфе.

Фото автора.

