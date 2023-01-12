В Башкирии определены места купаний на праздник Крещения

В Абзелиловском районе будет три купели: в деревне Зеленая поляна на озере Якты-Куль, на озере Мулдаккуль и реке Янгелька в селе Гусево. В Альшеевском на реке Дема недалеко от села Раевский. В Архангельском на реке Аскых в деревне Новоустиновка. В Аскинском районе оборудуют бассейн на источнике № 5 «Святой ключ» возле деревни Новые Казанчи. В Аургазинском купель будет на пруду Чиганлы деревни Юламаново.

В Баймакском районе на озере Графское. В Сибае на городском пляже реки Худолаз. В Бакалинском районе соорудят три купели: на пруду села Дияшево, на «Святом источнике» вблизи села Килеево и пруду села Бугабашево. В Балтачевском районе прорубь будет на роднике в деревне Курачево. В Белебее на городском пруду. В Белокатайском – на источнике «Девятая пятница» села Новобелокатай. Три проруби будут сделаны в Белорецком районе: в Белорецке на реке Белой, на пруду села Тирлянский и Елкинском роднике села Инзер.

В городе Межгорье - на реке Малый Инзер. Два места для окунания создадут в Бижбулякском районе: на родниках в селе Бижбуляк и селе Базлык. В Бирском районе - на реке Белой в районе Затона. В Благоварском - в селе Языково на реке Кармасан. В Благовещенском организуют две купели: на реке Белой в Благовещенске и рядом с Успенским Свято-Георгиевским мужским монастырем. Также два места оборудуют в Гафурийском районе: на реке Белой у села Табынское и на Святых ключах на территории санатория «Красноусольский».

В городе Давлеканово - на пляже реки Дема. Четыре купели в Дуванском районе: на реке Ай села Метели, на реке Ай в селе Месягутово, на Святом источнике села Вознесенка и Михайловской плотине села Михайловка. В Дюртюлях будет одна прорубь на реке Белой. Две купели в Ермекеевском районе: «Вознесенский источник» вблизи села Нижнеулу-Елга и «40 родников» у села Елань-Чишма. В Зианчуринском районе на реке Большой Ик в селе Исянгулово. В Зилаирском - на реке Зилаир в селе Зилаир. В Иглинском – на пруду в деревне Ягодная. В Ишимбайском подготовят три проруби: в Ишимбае на Кузьминовском пруду и пруду на реке Тайрук, селе Верхоторское. Четыре места оборудуют в Калтасинском районе: на территории православного храма в Калтасах, на территории храма села Кутерем, на реке Качмаш деревни Нижний Качмаш и пруду деревни Старый Холм.

В Караидельском районе – на реке в селе Байки. В Кармаскалинском – на водоеме в деревне Улукулево. В Краснокамском – на реке Кама в деревне Николо-Березовка. В Нефтекамске на озере Светлом. В Агидели на озере Апаиш. Две купели будут в Кугарчинском районе: на реке Иртюбяк села Семеново-Петровское и реке Большой Ик села Мраково. В Куюргазинском районе на пруду в селе Ермолаево. В Кумертау на городском пруду. В Кушнаренковском районе на озере села Тарабердино.

Девять мест для крещенского окунания появится в Мелеузовском районе: на пляже реки Белой в Мелеузе, на реке Белой в поселке Зирган, на реке Ашкадар села Нордовка, на Теплом озере села Нугуш, на реке Тор села Воскресенское, на реке Сухайла деревни Корнеевка, на реке Белой деревни Старомусино, на реке Белой села Васильевка и на Святом источнике недалеко от деревни Конаревка. В Мечетлинском районе на реке Барсук села Малоустьикинское. В Мишкинском – на реке Бирь села Камеево. В Миякинском - на Святом источнике в селе Ильчигулово. В Нуримановском районе соорудят три купели: на базе отдыха «Бухта Кила», в парке «Красный ключ» села Красный ключ, озере села Нимислярово.

В Салаватском районе - на святом источнике «Кургазак» в деревне Комсомол. В Стерлитамаке на пляже реки Ашкадар. В Салавате на реке Белой. В Туймазинском районе сделают три купели: в Туймазах на территории Свято-Андреевского храма, на пруду села Верхнетроицкое и в деревне Воздвиженка. В городе Октябрьский – на озере СОК «Спартак». Четыре купели организуют в Уфимском районе: на пруду в деревне Подымалово, на реке Белой села Красный Яр, на пруду в деревне Николаевка, на реке Берсувань села Чесноковка. В Учалинском районе два места: на пруду в Учалах и озере Миссили села Миндяк.

Две купели сделают в Федоровском районе: на реке Ашкадар в деревне Новомихайловка – купель Покровско-Еннатского мужского монастыря, на пруду в селе Федоровка. Две проруби в Хайбуллинском районе: на реке Таналык в селе Акъяр и реке Бурибай в селе Бурибай. В Чекмагушевском на пруду в селе Юмашево. В Чишминском – на Калмашевском водохранилище в микрорайоне «ЖБЗ». В Янауле - на реке Янаулька.

Напомним, еще семь прорубей будет оборудовано в Уфе – по одной в каждом районе.

Фото пресс-службы МЧС по РБ.